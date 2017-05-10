Kaza, sabah saatlerinde Denizli-İzmir yolu Bozburun mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, şoförü Muzaffer Akşehirli ile henüz ismi öğrenilemeyen koruma polisin içinde bulunduğu makam aracı, Uğur T.'nin kullandığı 64 DL 821 plakalı kamyon ile çarpıştı. Makam aracının hurdaya döndüğü kazada Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetti. Ağır yaralanan koruma polisi ise Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kaza yerine gelen Denizli Valisi, olay yerinde incelemelerde bulunarak kazayla ilgili bilgiler alırken, kazada yaşamını yitiren başsavcı ve şoförünün cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü teslim oldu

Kamyon şoförü Uğur T.'nin kazanın ardından olay yerinde bulunan bir binanın arkasına saklandığı ve bir müddet sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Başsavcı Mustafa Alper'in cenazesinin yarın sabah saatlerinde Denizli Adliyesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Muğla’ya gönderileceği öğrenildi.

Denizli’de darbeyi durdurmuştu

Öte yandan hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in, 15 Temmuz günü Denizli’de darbeyi durduran isimlerden olduğu ortaya çıktı. Alper’in, darbe girişimini duyar duymaz Denizli’deki emir komutayı üstlenen Tugay Komutanı için tutuklama kararı verdiği ve çok sayıda FETÖ operasyonuyla ilgili dosyaya baktığı öğrenildi.

Mustafa Alper Kimdir?

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper 1969 yılında Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde doğdu.

Sırasıyla; Cumhuriyet İlkokulu, Kavaklıdere Ortaokulu, 60.Yıl S.M.Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku uzmanlığı ve yüksek lisans derecesi aldı. İzmir’de öğretim görevliliği ile avukatlık yaptı, askerliğini de İzmir’de tamamladı.

1995 yılında Ankara Hâkim/Savcı adayı olarak mesleğe katılan ALPER, stajının akabinde Konya/Ereğli, Muş/Varto, Afyonkarahisar/Dazkırı, Çanakkale Cumhuriyet Savcılıkları; İskenderun, Van Cumhuriyet Başsavcılıkları, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu. 13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktadır.

İngilizce bilen Alper, Hâkim Hatıran ALPER ile evli ve iki çocuk sahibidir.

HABER MERKEZİ