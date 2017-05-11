Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır taziye mesajında, “Malatya Eski Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper'in Denizli'de elim bir trafik kazasında vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kazada hayatını kaybeden savcımız Mehmet Alper’in başta yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin ise, “Örnek devlet adamı, Malatya eski Başsavcımız Mustafa Alper'i trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun. Aynı kazada vefat eden araç sürücüsüne Allah'tan rahmet, yaralı polis memuruna da acil şifalar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

“BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK”

Malatya Baro Başkanı Enver Han da, “Malatya Cumhuriyet Başsavcım güzel insan yakın çalışma arkadaşım dostum Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper elim bir trafik kazası sonrası hakkın rahmetine kavuşmuşlardır. Ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır dilerim. Allah rahmet eylesin” sözlerine yer verdi.

Malatya İdareciler Ve Bürokratlar Temsilcisi Selahattin Kılıç ise, “Malatya eski ve Denizli Cumhuriyet Başsavcısı samimi olduğum güzel insan Mustafa Alper geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenmiş bulunmaktayım. Yaşanan bu olaydan dolayı rabbim ailesine sabır versin” şeklinde taziyede bulundu.

TAHİR ÖZÇELİK