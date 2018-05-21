Başkanlardan birlik mesajı

Polat’a görevinde başarılar dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın istifası ile boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığına Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat, yapılan değerlendirmeler sonrasında uygun görüldü. Sorumluluğu ve yükümlülüğü ağır olan bu yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin, Allah kolaylık versin” dedi.

BATTALGAZİ BELEDİYEMİZ İLE BİRLİKTE HİZMETLER ÜRETECEĞİZ

Malatya’nın Büyükşehir olması ile birlikte iki merkez ilçenin Belediye Başkanları olarak beraber çalıştıklarını belirten Polat, “İki merkez ilçe olarak her zaman yardımlaşma içerisinde olduk. Dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Battalgazi ilçemize Battalgazi Belediyemiz ile birlikte hizmetler üreteceğiz. İnşallah koordineli bir şekilde, Malatya’mızı nasıl daha ilerileri taşıyabiliriz, daha yaşanabilir bir Malatya’yı nasıl oluşturabiliriz bunun gayreti içerisinde olacağız. Nazik ziyaretlerinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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