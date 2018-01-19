BAŞKANLARA TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Erzurum Hizmet İçi Enstitüsünde düzenlenen ve 3 gün süren ‘AK Belediyeler 2019 Yolunda Yerel Yönetimler Doğu Anadolu Bölge’ toplantısına katılarak tecrübe paylaşımında bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavillioğlu, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfenkçi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek ile Erzurum, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Ardahan, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinden gelen AK Partili büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları ve belde belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 'AK Belediyeler 2019 yolunda' programının ilk konuşmacısı olarak kürsüye çıktı.



“Tuşba’da 4 yıldan nereden nereye” başlıklı sunumunu yapan Özgökçe, “Tuşba’yı Van’ın yükselen değeri haline getirmek ve vefalı halkımıza hizmetkar olmak için yola çıktık. Yıllardan beri yapılmayan hizmetleri, dağ gibi büyüyen sorunları çözmek için gece gündüz demeden projeler üreterek Tuşba’yı yaşanır modern kent haline getirmek için çalışıyoruz. Tuşba Belediyesi hizmet binası, kültür merkezi, kongre ve çok amaçlı salonlar, aile, kadın ve çocuk destek merkezleri, bilim, spor ve sanat kompleksleri, parklar, alışveriş merkezleri, yeni çarşı merkezi oluşturma çalışmaları ve otoparklarıyla kendi kendine yeten, insan, ekoloji ve medeniyet eksenli modern bir şehir inşa etmek için çabalıyoruz. 15 Temmuz Şehitler Parkı, üniversite ile İskele arasında sahil yolu ve sahil bandı oluşturarak modern park ve sosyal, kültür tesislere ağırlık veriyoruz. 2011 depreminden sonra ilçemizde yapılan TOKİ’lerde sosyal alanlarda ve sosyal spor tesislerine ağırlık vererek buraları ilçemizin cazibe merkezleri haline getirdik. Tuşba’da Meslek Edindirme Kurslarıyla mahallelerimizde deneyimli eğitimcilerimiz ile etüt merkezlerinde gençlerimize 35 farklı alanda mesleki eğitim desteği veriyoruz. Tüm mahallelerimizin yollarını BSK sıcak asfalt ve kilit parke taş kaplama yapma çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” dedi.



Başkan Özgökçe; tecrübe paylaşımı bölümünde ise, Tuşba Belediyesinin kısa bir vakitte Van’da hayata geçirilen ve hemen hepsinin ilk ve tek olan projelerinin hepsini tek tek nasıl yaptıklarını ve halkın gönlüne nasıl girdiklerini anlattı. Çalışma sahalarında ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyelerinin yasalardan kaynaklanan koordinasyon eksiklikleri, ilçe belediyelerinin karşılaştıkları sorunlara da değinen Başkan Özgökçe, özellikle Doğu Anadolu Bölgesindeki belediyelere karla mücadele dönemlerinde mutlaka ek bir desteğin verilmesi gerektiğinin altını çizdi. 2018 yılının kendileri için final yılı olduğu için tüm mega projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Özgökçe, ayrıca 2019 hedefleri ve bölgenin acil sorunları hakkında da bilgiler sundu. Tüm hizmetleri art niyetli muhaliflerin bölgede neden ve nasıl karalamaya çalıştıklarına da değinen Başkan Özgökçe, “Kamu kurum ve kuruluslarında personel calıstırılmasına dayalı hızmet alımı sozlesmelerı kapsamında calıstırılmakta olan ıscılerın sureklı ıscı kadrolarına veya mahallı ıdare sırketlerınde ıscı statusune gecırılmesıne ılıskın 375 Sayılı Kanun ile taşeron sistemine son veren ve yaklaşık 1 milyon kişiyi bu dertten kurtaran, yıllardır kimsenin yapamadığını, bu kadirşinas ve vefalı halka verdiği sözü yerine getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu’na ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile katkısı olan tüm bakanlarınıza ve milletvekillerimize çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

