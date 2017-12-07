Geçtiğimiz hafta Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Kongreleri gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Yeşilyurt ve Battalgazi ilçe başkanları dün mazbatalarını alarak göreve başladılar. İlçe başkanları basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

İlk sözü CHP Battalgazi İlçe Başkanı Bahattin Öner aldı. Öner, önceliklerinin gerek kendi ilçelerine ve gerekse Malatya’da, insanların mutluluğunu, huzurunu tesis etmek için göreve talip olduklarını söyledi.

SESSİZ KALMAMIZI KİMSE BEKLEMESİN

Malatya’nın geçmiş dönemde ayrımcılıktan çok çektiğini hatırlatan Öner, “Delege arkadaşlarımızı ve CHP arkadaşlarımın bu göreve terfi etmelerinden dolayı kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Şu iyi bilinmelidir ki, Malatya’mızın vaktiyle ayrımcılıkta çok çile çekmiş bir ilimiz olduğu da unutulmamalıdır. Şöhreti olmayan bir ilin, şehri de makbul görülemez. Bu açıdan dolayı vurdumduymazlık, hoşgörüsüzlük bu şehrin insanının şöhretsizliği olmamalı diye düşünüyoruz. Malatya, demokratik kültürü yoğun olan bir şehrimizdir. Dolayısıyla bu şehirde yaşayan herkes bir bedendir. Bu bedenin ayağına basacak olan en küçük bir diken dahi bilesiniz ki bizleri rahatsız eder. Bizi can evimizden rahatsız eden hiçbir şeye karşı sessiz kalmamızı kimse bizden beklemesin” diye konuştu.

BİZİM İÇİN BİR YÂRİMİZ VAR, O DA HALKIMIZDIR

Yeryüzünde bir kutsal aranıyorsa onun insandan başkası olmadığının bilinmesi gerektiğini söyleyen Öner, “Bizim siyasetçimizin temeli beşer anlayışından ziyade insan anlayışını oluşturur. İnsanın sorumlulukları olur. Beşerin ise zorunlulukları olur. Haliyle bu anlayışa dayanan bizlerin tabi ki sorumlulukları olacaktır. Bu sorumluluk ilimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru ile ilgili olacaktır. Bizler ancak ve ancak halka, hakikate siper oluruz. Lanete siper olan siyasi anlayışı hoş gören bir siyasi oluşum değiliz. Özelde şehrimiz için yerelde bütün ülkemiz için hüzün taşıyıcılarıyız. Zira biliyoruz ki senelerce alınamayan bir yolun hüznü ile çabuk zamanda da alacağımıza inanıyorum. Bizim için bir yârimiz var o da halkımızdır. Gölgelerini yârimizin üstüne düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

BU TALİPLE YOLA ÇIKTIK

Çalışmalarının çoğunun hemşehrileri için olacağını ifade eden Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Ahmet Pektaş ise, “Bizi bu teveccühle buraya getirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bizim bundan sonraki çabamız, çalışmamızın tamamı hemşerilerimiz için ve tamamen insanlık için olacaktır. Bu kapsamda, bu inançla ve bu taliple yola çıktığımızı belirtmek istiyorum” diye kaydetti.

HAYIRLI OLSUN DİYORUM

Son olarak söz alan CHP İl Başkanı Enver Kiraz da, “Hem Battalgazi İlçe Başkanımıza hem de Yeşilyurt İlçe Başkanımıza ve yönetimlerine bundan sonraki süreçte partimizde başarılar diliyorum. Bugün mazbatalarını alarak göreve başlıyorlar. Hayırlı olsun diyorum” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK