Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Gençler başta olmak üzere ilçede yaşayan her vatandaşın görüş ve önerisinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Başkan Polat, “Gelecek Gençlerin‘ projesiyle ziyaret ettiğimiz okullarımızda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi dinliyoruz. Sohbetlerimizde gençlerimizin sorunlarını dinliyor ve çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz içine kapanık olmamalı, düşüncelerini özgürce söylemeli ve fikirlerini rahatlıkla paylaşmalıdır. Bizde bu sohbetlerden ciddi şekilde faydalanıyoruz, gençlerimizin farklı düşünceleri ilçemize yeni yatırımlar kazandırma noktasında yolumuzu aydınlatıyor” sözlerini kaydetti.

YAPTIĞINIZ İŞİN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYIN

Gençlerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu hatırlatan Başkan Polat, öğrencilere teşekkürlerini sunarken, “Okula giriş yaptığım andan itibaren enerjik haliniz, heyecanınız ve coşkunuz beni açıkçası duygulandırdı. Bizler sizlere layık olabilmek ve halkımıza en güzel hizmetleri sunmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizin bu heyecanınız ve enerjik haliniz gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Heyecanınızı canlı ve diri tutun, hedefe ulaşmak için ayaklarınızı yere sağlam basın ve yaptığınız işin peşini asla bırakmayın. Bu vatanın heyecanını koruyan, sürekli yenilik ve değişim peşinden koşan, bulunduğu noktadan daha ilerisini hedefleyen gençlere ihtiyacı vardır. Çanakkale’de lise son sınıf öğrencileri o dönemde bu vatanı korumak için cephede savaşmış ve şehit olmuştur, Allah’a şükürler olsun ki böylesine asil bir ecdadın torunlarıyız. Suriyeli, Irak’lı kardeşlerimizin sığınacakları bir Türkiye var, dünyanın dört bir tarafında deprem, afet, tsunami veya başka bir olay olur bu millet yardım elini oraya uzatır ancak bizim gidecek başka bir vatanımız yok. Vatanımız üzerinde plan yapmaya kalkan bütün emperyalist güçler boşuna uğraşmasınlar hevesleri kursaklarında kalır. Bu gerçekleri göz önünde bulundurup canlı olacağız ve sürekli diri ve ayakta kalacağız. Bizim tek umudumuz ve geleceğimiz gençlerdir” ifadelerinde bulundu.

Okulda edinilen bilgiyle yetinilmemesi gerektiğini belirten Polat, “Okul dışında da kendinizi yetiştirmek, geliştirmek için yapılması gerekenleri göz ardı etmeden yerine getirmelisiniz. Günde en az yarım saat kitap okumak, hem okuma hızınızı artıracak hem de ufkunuzu genişletecektir. Aynı zamanda kelime hazinenizi artıracak ve sizlere öz güven katacaktır. Kitap okumak bakış açınızı geliştirecek, sizleri kültürlü birer birey haline getirecektir. Ayağı yere basan, öz güveni olan, donanımlı ve bilgi sahibi bireyler olmak için kendinizi her açıdan geliştirmemiz şarttır. Mutlaka en az iki yabancı dil öğrenmelisiniz. Yeşilyurt Belediyesi sizin yanınızdadır, yeter ki okuyun ve okul yıllarınızı boşa geçirmeyin” şeklinde konuştu.

Öğrenciler büyük bir ilgi ile izledikleri söyleşide yöneltilen tüm sorulara detaylı yanıtlar veren Başkan Polat, okulun fiziki durumuna yönelik konular başta olmak üzere istek ve önerileri dikkatlice dinleyerek, not aldı.

ÖĞRENCİLER ÇANAKKALE’YE GİTMEK İSTEDİ

Öğrencilerin bütün sorularına detaylı olarak yanıt veren Başkan Polat, öğrencilerin büyük kısmının ‘Kütüphanemizde yeterli kitap yok, ayrıca bilgisayar istiyoruz’ şeklindeki taleplerin yerine getirilmesi talimatını verirken, “Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitime çok büyük önem veriyoruz. İlçemizdeki okullarımızın taleplerini imkânlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. Sizin kitap isteğiniz beni çok mutlu etti, öğrencilerimizin okuması ve araştırma yapması için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Okul kütüphanesine 100 adet kitap ve bir adet bilgisayar göndereceğiz. Kitaplar raflarda kalmayacak yalnızca okuyacaksınız ve yeni bilgiler öğreneceksiniz” dedi.

Polat ayrıca bir öğrencinin ‘Çanakkale’ye gitmek istiyoruz” talebine olumlu yanıt verirken, 2018 yılı içerisinde Çanakkale’ye gerçekleşecek gezi, inceleme ve araştırma turuna gitmek isteyen öğrencileri dâhil edeceklerini söyledi.

HABER MERKEZİ