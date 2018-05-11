Başkandan çölyak hastalarına moral

Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirilen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, bazı daire başkanları, Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Dernek Başkanı Serpil Karslıoğlu ve çölyak hastaları ile aileleri katıldı.

MALATYA'DA 900 CİVARINDA ÇÖLYAK HASTASI VAR

Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Dernek Başkanı Serpil Karslıoğlu, Malatya büyükşehir belediye başkanlığı görevine getirilen Hacı Uğur Polat'a görevinde başarılar diledi.

Dernek çalışmaları hakkında da bilgiler veren Karslıoğlu, “Malatya’da kayıtlı yaklaşık 900 civarında çölyak hastası bulunuyor. Biz dernek olarak çölyak hastalarımıza ulaşmaya ve gerekli bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Çölyak hastaları her ürünü yiyemiyorlar, glütensiz ürünleri tercih etmek zorundayız. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizden her zaman destek gördük. Büyükşehir Belediyemizin bu destek ve yardımları ile bazı sıkıntılarımızı aşacağımıza inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

HASTALIKTA İMTİHAN

Hastalığın birer imtihan olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Allah-u Teâlâ ‘Biz sizi biraz açlık, biraz korku, canlardan, mallardan ve ürünlerden yana eksiltmeyle imtihan ederiz’ diyor. İmtihanların en zoru insanların çocukları ve ailesi ile imtihan olması. Ama bütün bu imtihanların sonucunda sabreder ve isyan etmezseniz onun karşılığında Allah-u Teâlâ bizlere mükâfatlar vaat ediyor. Hastalıklarda bizim önemli imtihanlarımızdan birisidir. Çölyak hastası kardeşlerimizle ilgili toplumsal bilinçle ilgili bir eksikliğimiz var. Toplumumuz çölyak hastalığına karşı daha duyarlı ve bilinçli olursa bu kardeşlerimizin sıkıntı yaşamayacaklarına inanıyorum.

Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız tarafından üretimi gerçekleştirilen ve çölyak hastası kardeşlerimizin kullanımı için hazır hale getirilen yüzlerce paket kinoa un, bulgur ve makarna dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bundan sonrada ilimizde kinoa bitkisinin ekimine destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

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