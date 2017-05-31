31 Mayıs 2017 Çarşamba

Başkan Yalçın güven tazeledi

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Toplu İşyeri Kooperatifi, Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Mevcut Başkan Yalçın Yalçın, tek listeyle girdiği seçimi kazanarak, güven tazeledi.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:48
Başkan Yalçın güven tazeledi

  Sitede gerçekleştirilen Olağan Genel Kurula Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Özbek, Yeşiltepe Galericiler Sitesi Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanı Yalçın Yalçın ve Yönetim Kurulu ile galericiler sitesi esnafı katıldı.

Olağan Genel Kurulda konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, esnafların Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ederek, Olağan Genel Kurulun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

ARTEZYEN SORUNU ÇÖZÜLECEK
  Keskin, yönetimin güzel çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Sitenin bir iki sorunu var, Başkanımız bunları bize iletti. Bugün sizlerin verdiği destekle bu mekanda oturuyoruz. Açık oto pazarı denildiğinde sitemizde akla geliyor. Bütün illeri gezdiğinizde bakın kamyon garajı, açık oto pazarı ve galericiler sitesi iç içe değildir. Sitenin artezyen sorunu var, Yalçın başkanımız kısa zamanda çözecek. Ayrıca sitenin bire asfaltlaması var. Mülkiyet size ait ama belediye başkanımızdan söz aldık, bu sene içerisinde buranın asfaltlamasını da yapacağız” dedi.

Yönetime başarılar dileyen Keskin, “Hizmet etmek görevimiz. Başkan olmanın bir ayrıcalığı yok. Başkanın tek bir görevi vardır, sizlere gece gündüz hizmet etmek. Bu hizmet bilincinde olmak. Arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar” ifadelerini kullandı.

Olağan Genel Kurulda gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Yalçın Yalçın dışında aday çıkmadı. Yalçın, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. Yalçın Yalçın başkanlığındaki yönetimde İzzeddin Atsız ve Nihat Karakuş yer alıyor. Denetim Kurulu ise Muharrem Ünverdi ve Kadir Memur’dan oluştu.

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanı Yalçın Yalçın, Olağan Genel Kurulun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yönetime gösterdikleri güvenden dolayı herkse teşekkür etti.

HABER MERKEZİ
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