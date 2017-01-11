Başkan Selahattin Sarıoğlu, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olduğu için Malatya’nın en saygın gazetelerinden birisi olan ve dolu dolu olan BUSABAH gazetesini Battalgazi CHP İlçe Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeleri arkadaşlarımla ziyaret ettik. Bilindiği üzere basın halkın gözü kulağı düşüncesi duygusu yansıtıcısıdır. Kamuoyunun oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bir ülkede demokrasinin önemli ölçütleri basının etkinliği, özgürlüğü, engelsizliğidir. Bu bakımdan biz de bugünü vesile bilere hem BUSABAH gazetesi çalışanlarının ve yöneticilerinin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlamak istedik” diye konuştu.

BASIN ÖZGÜR OLMALIDIR

Basının nasıl olması gerektiğinden bahseden Başkan Sarıoğlu, “Basın üzerinde yerel otoritelerin etkisinin baskısının olmaması gerekir. Basın özgür olmalıdır, onları kimse kısıtlamamalı, kimsenin etkisinde olmamalıdır. Basın bölücü kuruluşların, terör örgütlerinin, ihanet kuruluşlarının tetikçiliğini ve yardakçılığını yapmamalıdır” dedi.

YAYIN ÇİZGİSİ ÇOK DÜZGÜN

Sarıoğlu,”Biz BUSABAH gazetesinin yayın çizgisini çok düzgün, çok iyi buluyoruz. Herkese, her görüşten insana söz hakkı veriyor. Sayfaları bir Türkiye bahçesi gibi dolu dolu ve bu gazetenin yazı işleri müdürünün bir kadın olması, çalışanları içerisinde kadın olması, bu gazetenin daha da iyi olmasını sağlıyor. Çünkü kadınlar ayrıntıya daha da önem verip titiz oluyorlar” sözlerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL