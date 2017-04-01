Adaylar, 30 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında, http://yokdil.yok.gov.tr adresinden YÖKDİL Sınavına başvurularını yaptı. Ücreti 75 TL olan sınava girecek olan adayların sınav giriş belgeleri 27 Şubat 2017 tarihinde yayımlandı. YÖKDİL Sınavı, ilk kez 5 Mart 2017 tarihinde tek oturumda 30 ilde gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise geçtiğimiz günlerde açıklandı.

SORULARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLADI

YÖKDİL Sınavı, mevcut YDS sınavının yanında adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak kurgulanmış bir akademik yabancı dil sınavı niteliğinde. YÖK tarafından başlatılan YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlendi. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlandı, sınav organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirdi.



SINAVA KİMLER KATILABİLDİ?

YÖKDİL Sınavına başta yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabildi.

PUAN GEÇERLİLİĞİ

Diğer taraftan YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, YÖKDİL sınavının, yüksek lisans ve doktora eğitimi başvurularında, doçentlik başvurularında, TUS ve DUS sonuçları uyarınca yapılan yerleştirme işlemlerinde, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda geçerli olacağını açıklamıştı.

DAHA TERCİH EDİLEBİLİR BİR SINAV

Bu anlamda Malatya’dan da sınava girenler oldu. Sınavın oldukça kolay olduğunu söyleyen öğrencilerden Emrah Tetik, “İlk kez yapılan YÖKDİL, bence acemiceydi. Daha profesyonel bir sınav olabilirdi. Tabi sınavın ilk kez yapılmasından dolayı böyle bir şey yaşanmış olabilir ama gelecek yıllarda YÖKDİL’in de zorlaşacağını düşünüyorum. Diğer taraftan, mesela YDS’ye göre daha tercih edilebilir bir sınav” dedi.

TWİTTER’DAN PAYLAŞTI

Yine YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, önceki gün YÖKDİL sınavına ilişkin alınacak yeni kararlar öncesinde takipçilerinin de görüşüne başvurmak amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden iki anket düzenledi.

HANGİ DİL EKLENSİN?

YÖK Başkanı Saraç, YÖK tarafından ilk kez bu yıl Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavına ilişkin alınacak yeni kararlar öncesinde takipçilerinin de görüşüne başvurmak amacıyla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden iki adet anket düzenledi. Saraç, birinci ankette “2017 yılı sonuna doğru yapmayı planladığımız 2. YÖKDİL sınavının daha erken tarihlere çekilmesini ister misiniz?” diye sordu. YÖK Başkanı Saraç, ikinci ankette ise ilki sadece İngilizce alanında gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının ikincisinin İngilizce’ye ek olarak ikinci bir dilden daha sınav yapılması halinde hangi dilin eklenmesini istediklerini sordu.

SELAHATTİN BAYRAK