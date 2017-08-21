Özellikle küçük esnafın, teşviklerle desteklenmesi gerektiğini dile getiren Samanlı, kentte tespit ettikleri sorunları raporlaştırarak çözümü noktasında genel merkeze ileteceklerini ve gündeme getirileceğini söyledi.
Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Çulha ise yeniden MHP Battalgazi İlçe Başkanlığı görevine seçilen Samanlı’ya görevinde başarılar diledi. Esnaf odaları olarak her zaman esnafın yanında olduklarını dile getiren Çulha, yaşanan sorun ve sıkıntıların ise çözümü noktasında siyasilerle her zaman işbirliği içerisinde olacaklarını ifade etti.
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