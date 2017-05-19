MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.
19 Mayıs 2017 Cuma 14:50
MHP'l Başkan Samanlı, 19 Mayıs’ın bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "19 Mayıs bağımsızlık savaşımızın başlatıldığı önemi büyük olan bir gündür. Bu tarih, 1. Dünya Savaşı sonrası topraklarımızın yabancı işgalinde bulunduğu günlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün çözüm bulmak amacıyla Bandırma vapuru ile Samsun'a çıktığı tarihtir. Milletimizin büyük onur ve asaleti ile Atatürk'ün liderliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şahlanarak tam bağımsızlığını elde etmek için çıktığı yolda kesin zafer kazandığı günlerin başlangıcıdır. Atatürk, cumhuriyetimizin korunması görevini Türk gençliğine emanet etmiş bu nedenle de Samsun'a çıktığı bu günü Türk gençliğine armağan etmiştir. O yüzdendir ki her yıl düzenlenen 19 Mayıs törenleri gençlerin bayramı olmuştur. Kendisine şükran ve minnetimizi bir kez daha sunuyor, cumhuriyeti sonsuza kadar koruyacağımıza söz veriyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde konuştu.
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