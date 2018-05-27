Başkan Polat’tan minibüsçülere söz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve ekibi dün minibüs garajını ziyaret ederek hem MESOB Başkanı Şevket Keskin hem Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce hem de minibüsçü esnaflarıyla bir araya geldi. Problemlerin bir dosya halinde Başkan Polat’a takdim edildiği ziyarette ilk olarak Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce söz aldı.

Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın minibüsçü esnaflarının evi olan minibüs terminalini ziyaret ettiğini dile getiren Başkan İnce, Başkan Polat’ın şoför esnafına verdiğini değeri gösterdiğini söyledi.

HALKIMIZA BU ŞEKİLDE HİZMET EDECEĞİZ

Son zamanlarda dolardaki yükselişe değinen ve 31 Mayıs’ta Malatya’yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanının mitinginde halkı ücretsiz olarak miting alanına taşıyacaklarını ifade eden Başkan İnce, “Son zamanlarda dış güçler tarafından dolar üzerinde ekonomiye müdahale edilmektedir. Gezi olaylarını dendiler olmadı, 17-25 Aralık olaylarını denediler olmadı, 15 Temmuz’da 1 dolarlık vatan hainleri darbe yapmayı denedi olmadı, bugün de önümüzdeki seçimlere müdahil amaçlı yapılanlara bizler esnaflar olarak müsaade vermeyeceğiz. Seçilmiş hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Bu noktada safımızın belli olduğunu belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın Malatya ziyaretlerinde geleneksel hale getirdiğimiz ücretsiz yolcu taşıma görevini 31 Mayıs’ta da yapacağız. Servis araçlarımız, halk otobüsü araçlarımız ve minibüsçü esnaflarımızla birlikte miting alanına vatandaşlarımızı ücretsiz şekilde taşıyacağız. Halkımıza bu şekilde hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.

DÜZENLEME YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ

Sorunları anlatan Başkan İnce, “Esnafımızın sorunlarını dosya halinde Başkanımıza takdim ederek bu sorunların çözümü için başkanımızın desteklerini isteyeceğiz. Garajımızın en büyük sorunlarından birisi minibüs garajımızın üzerinin açık olması. Yolcularımız yazın sıcakta, kışın soğukta sorun yaşıyor. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Üniversite otobüslerimizin ara sokaklarda indir, bindir yaptığından dolayı oradaki otobüslerimiz için de bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Engelli erişimli minibüsle ilgili kanun zorunlu hale geldi. Ancak Türkiye’de engelli erişimli minibüsler tek marka üretildiği için esnafımızın büyük bir bölümü değişim yapamadı. Bu noktada hükümetimizin engelli erişimli minibüsleri alma süresini bir 4 yıl daha ertelemesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLARIMIZIN HEPSİ ESNAFI ÇOK İYİ TANIYOR

Garajın modernleştirilmesiyle ilgili konuşan MESOB Başkanı Şevket keskin ise, “Belediye başkanlarımız esnafa yabancı değiller. Esnafın içerisinde olan insanlar. Esnafın sıkıntısını bilen ve bu sıkıntılar için çözüme odaklanan belediye başkanlarımız. Bizim esnaf olarak en büyük şansımız belediye başkanlarımızın hepsi esnafı çok iyi tanıyor ve bu yüzden de bizim yükümüz biraz hafifliyor. Minibüsçü esnaflarının garaj sorunu var. Artık bu garaj Malatya’ya yakışmıyor. Saclara baktığınız zaman burası aşağı yukarı Malatya’nın ilk göz ağrısı. Biz belediye başkanımızdan buranın yıkılıp alta 2 kat otopark, üste modern bir çarşı yapılmasını talep ediyoruz. 31 Mayıs’ta başkomutanımızı güzel bir şekilde karşılayacağız. Önümüzde yapılacak olan seçimlerin barış, kardeşlik getirmesini diliyoruz. Özellikle bu seçimlerde çok büyük provokasyonların olacağı görülüyor. Daha önce yapamadıklarını bugün ekonomide yapıyorlar ama bunu başaramayacaklar” söylemlerini kullandı.

AHİLİK TEŞKİLATI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Malatyalının birçok olayda dimdik durduğunu anımsatan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, “Aslında esnaf toplumun bütün damarıdır. Minibüsçüleri, şoförleri, bakkalları, mahrukatçıları, kuaförleri düşünün. Biz esnaflarımızı sınırlandırdığımız zaman toplumun ta kendisi diyoruz. Geçmişten bu tarafa ahilik teşkilatı bizim için çok önemli. Malatya’mızda gerçekten bu atmosfer inanılmaz güzel. Malatyalı bayrağına, vatanına, Cumhurbaşkanına sahip çıkar. Malatyalı birçok olayda dimdik durmuştur. Buda birliğimizle, beraberliğimizle oldu” şeklinde konuştu.

MALATYALIYA YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE AĞIRLAMAMIZ LAZIM

“Minibüsçü esnaflımızın dertlerini dinlemek için bugün buradayız” diyen Başkan Polat, şunları kaydetti:

“Genel Sekreter Yardımcımız, Ulaşım Daire Başkanımız buradalar ve söylenen sorunları onlarda dinlediler. Detaylarını çalışırlar, bir rapor oluşturlar. Burada olması gereken aslında iki katlı olması ve altının otopark ve üzerinin de modern bir yapıda olması lazım. Fakat bu işlem belki orta vadede yapılacak bir şey. Ama kısa vadede en azından buranın üstünün kapanması bir ihtiyaçtır. Buda bizlerden aranızda olmanın gereği ve bir hediye olarak yapılmasının sözünü veriyorum. Kısa vadede buranın üstünü kapatalım, orta vadede de yine planlamasını çalışırız. Önümüzdeki Perşembe günü Cumhurbaşkanımız, bizim misafirimiz Malatya’ya gelecek. Cumhurbaşkanımız Malatya’ya her gelip gitmesinde Malatya’dan bahseder ve Malatya’dan moral depolayarak gider. Biz misafirimize, Malatyalıya yakışır bir şekilde ağırlamamız lazım. O gün özellikle esnaf arkadaşlarımız olmak üzere bir birlik iftar etkinliği düzenlenecek. Cumhurbaşkanımız ile de inşallah o günde kendisi ile iftar edeceğiz. O gün hep birlikte orada olacağız inşallah”

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