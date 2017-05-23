Malatya’nın tarımsal sulaması için büyük önemi bulunan Çat Barajı’na su takviyesi yapılması amacıyla planlanan Şerefhan Deresi Projesi için boru döşeme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların çok ağır ilerlediğini ileri süren Malatya Derme Sulama Birliği Başkanı Abdullah Polat, BUSABAH gazetesine konuşarak, bu konuda siyasilerden destek istedi.

Çat Barajı’nın doluluk oranından bahseden Başkan Polat, Çat Barajı’ndaki suyu fazla israf etmemek şartıyla bu yıl üreticileri sıkıntıya sokmayacaklarını söyledi.

YAĞIŞLARIN FAYDASI OLDU

Tedbirli oldukları zaman sulamayla ilgili hiçbir problemlerinin olmayacağını dile getiren Başkan Polat, şunları ifade etti:

“Suyumuz var ama gerekli tedbirleri aldık, sondajlarımız hazır. Bazı bölgelerde sulamamızı sondajlarla yapacağız bazı bölgelerde de sulamamızı Çat Barajı’ndaki suyla yapacağız. Çiftçilerimiz su yönünden tedirgin olmasınlar. Sadece çiftçilerimiz, uyarılarımızı dikkate alsınlar ve suyu fazla israf etmesinler. Tedbirlerimiz ise, sondajlarımızı hazırladık. Ayrıca bölgeye yeni sondajlar vuruluyor. Şu anda dere suyunu kullanıyoruz. Ayrıca yağışların düzenli ve çok olmasından dolayı sulamamızı biraz erteledik. Bu da bizim için oldukça olumluydu. Bunun bize çok faydası oldu. Biz bu tedbirlerimizi elimizden düşürmediğimiz müddetçe, düzenli, sistemli bir şekilde çalıştığımız zaman inşallah hiç sorunumuz olmayacak.”

GÜNDE 2-3 METRE BORU DÖŞENİYOR

Şerefhan Deresi’nin tamamlanmasıyla ilgili siyasilerden destek isteyen Başkan Polat, “Şerefhan Deresi’yle ilgili de ben yıllarca uğraştım. Şu anda boruları yapılıyor. Ancak müteahhit çok yavaş çalışıyor. Günde ancak 2-3 metre boru döşeyebiliyor. Bizim isteğimiz boruların hemen döşenmesi. Yetkililerden bir an önce Şerefhan Deresi’nin Çat Barajı’na aktarılması için Maraş bölgesini sıkıştırmalarını istiyoruz. Şerefhan Deresi Maraş bölgesine bağlı olduğu için etkisiz kalıyor. Siyasilerimiz bu konuda bize destek verirlerse ve boruların hepsinin bir an önce yapılması için destek verirlerse bu yıl Şerefhan Deresi’yle ilgili sıkıntımız da ortadan kalkar diyoruz” şeklinde konuştu.













MUTLU SARIGÜL