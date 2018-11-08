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BAŞKAN POLAT’A BİR ÖDÜL DAHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almasıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken ve ödül üzerine ödül alarak başarılarını taçlandıran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bu başarılarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Polat, 3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında, İdeal Kent Ödüllerini almaya hak kazandı.

BAŞKAN POLAT’A BİR ÖDÜL DAHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almasıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken ve ödül üzerine ödül alarak başarılarını taçlandıran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bu başarılarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Polat, 3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında, İdeal Kent Ödüllerini almaya hak kazandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:49
BAŞKAN POLAT’A BİR ÖDÜL DAHA

Şehrin ihtiyaçlarını belirleyen ve bu doğrultuda projeler hazırlayarak hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Platformda İdeal Kent Ödülüne layık görüldü. Malatya Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalarla ülke ve dünya gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

200 projenin yarıştığı 14 dalda 21 ödülün verildiği İdealkent Ödül Töreni, Strazburg'daki Avrupa Konseyi binasında gerçekleştirildi. Ödül kazanan projeler parlamento binası fuaye alanında bir hafta sergilendi.

“BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR”

Malatya’nın tamamında çalışmalar gerçekleştiren, şehrin ve insanın geleceğini düşünerek planlamalar yapan Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle gelecek nesillere yaşanılabilir bir Malatya bırakmayı hedefliyor. Gerçekleştirdikleri projelerle öncü bir şehir olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında, belediye, kişi ve kurumlara 14 dalda 21 ödül verildi. Antalya, Kayseri, Gaziantep, Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere olmak üzere birçok ödül verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bu kapsamda İdeal Kent Ödüllerini almaya hak kazandık. Bizim için büyük bir onur. Malatya Büyükşehir Belediyemizin ödül kazandığı projemiz; katı atık sahamızdaki katı atıkların dönüştürülmesi konusunda. Gerek enerji, gerek ayrıştırma anlamındaki yaptığımız proje ile ödüle hak kazandık. Malatya öncü bir şehirdir. Her zaman ödüle layık bir şehirdir” sözlerine yer verdi.

“ÇALIŞMALARIN ULUSLARARASI PLATFORMLARDA ÖDÜLLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ”

Başkan Polat, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre ve insan sağlığını korumak için çalışmalar yapıyoruz. Temiz bir çevre demek güzel bir gelecek demektir. Birçok proje hazırlayıp, hayata geçirdik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atık Yönetimi konusunda aldığımız bu ödül, çalışmalarımızın bir yere tekabül ettiğini gösteriyor. Yaptığımız çalışmaların böyle uluslararası platformlarda ödüllendirilmesi, Malatya’nın adını duyurmamız bizleri çok mutlu ediyor. Çalışmalarımıza dualarıyla, yürekleriyle ve emekleriyle katkı sağlayan vatandaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HABER MERKEZİ

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