Hasan Akbudak İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte kariyer planlaması yapan öğrencilere iş ve aile hayatlarında dikkat etmeleri gereken konularda tavsiyelerde bulundu. Gençlerle bir araya gelmekten her zaman büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Polat, “Ülkemizin, milletimizin ve ümmetin bütün umudu ülkemizin gençleridir. Gelecekte dünyanın bütün alanlarına yön verecek olan kıymetli genç kardeşlerimizin kendilerini bütün alanlarda yetiştirmelerini özellikle istirham ediyorum. Bizler şu an görev yaptığımız makamları gelecekte sizlere emanet edeceğiz. Gençlerimiz diri olmazsa, canlı olmazsa, heyecanlı olmazsa geleceğimiz karanlık olur. Ben açıkçası gençlerimizden çok umutluyum, sizlere sonuna kadar güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Polat, "Her karesi şehit kanlarıyla sulanmış, atalarımızın tüm dünya nimetlerinden vazgeçerek vatan ve bayrak uğrunda canını verdiği bu aziz topraklar bize kolay kolay bırakılmadı. Bize düşen görev, ecdadın geçmişte yaptığı gibi çok çalışmak, okuyacağız, koşturacağız, yorgunluğu unutacağız ve bu millete yeniden en güzel günleri yaşatacağız. Bunu millet olarak başaracak güce ve kapasiteye sahibiz ve bunu başaracağız, inanacağız, kararlı ve istekli olacağız. Zorluklara, sıkıntılara katlanacağız, çalışacağız. Zahmet çekilmeden, yorulmadan hedefe ulaşılamaz. El ele verip, omuz omuza mücadele ederek ülkemizi daha aydınlık ve güzel günlere hep birlikte taşıyacağız” ifadelerini kullandı. Gençlere okumaları konusunda tavsiyelerde bulunan Polat, "Ülkemizin dünyada bütün alanlarda söz sahibi olması için hepimize ciddi görevler düşmektedir. Özellikle genç kardeşlerimizin okul yıllarını boş geçirmemeleri gerekiyor. Tarih, matematik, fizik, teknoloji, kimya, uzay bilimi, kainat ve insanlığı okumamız lazım. Sanayinin, bilimin, endüstrinin, ticaretin temelinde okumak vardır. Ben şu an doktora öğrencisiyim, halen okuyorum. Hocamın yanına gidiyorum, derslerime çalışıyorum, seminerlerimi, sunumlarımı hazırlıyorum, görevim ne ise onu kusursuz yerine getiriyorum. Okumaya inandığım için okuyorum" diye konuştu.

Öğrencilerle karşılıklı soru-cevap şeklinde gerçekleşen söyleşide Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, gençlere yönelik devam eden hizmetler başta olmak üzere Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları ve projeleri hakkında bilgiler aktardı.

İHA