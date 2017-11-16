Hizmet politikasında yer alan şeffaflık, açıklık, katılımcılık, çözüm odaklılık ve sürdürülebilirlik ilkelerinden asla ödün vermeyen Başkan Polat, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Hüseyin Kalan ve Yönetim Kurulunda yer alan iş adamlarıyla Yeşilyurt Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleşen istişare ve paylaşım toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, Yeşilyurt’ta geleceğe dönük gerçekleşen projeler ve yatırımların yanı sıra sosyal ve ekonomik gelişmeler, kamu ve özel sektör yatırımları, mevcut potansiyellerin değerlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

2014 yılı Mart ayından itibaren Yeşilyurt ilçesinde gerçekleşen bütün hizmetler, devam eden, tamamlanan ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Sivil Toplum Kuruluşlarımız toplum yararına gösterdikleri faaliyetlerin yanında, bilgisini birikimini şehrinin ve ülkesinin hizmetine sunan önemli bir iç dinamiğimizdir. Katılımcı belediyecilik anlayışımız doğrultusunda kentimizin ve ilçemizin gelişmesine katkı sunmak isteyen herkesin görüşü bizim için kıymetlidir. Bizim kapımız herkese sonuna kadar açıktık. Özellikle Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerimizden gelen önerileri önemsiyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak farklı düşünce ve tespitlerinden sürekli istifade ettiğimiz Sivil Toplum Kuruluşlarıyla sık sık bir araya gelerek fikir alış verişi yapmaktayız. MÜSİAD Malatya Şubesi Başkan ve Yönetimiyle Belediyemizin hizmetleri, projelerimiz ve yatırımlarımız üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik. İlçemizi planlı, programlı, doğru projelerle kalkındırmak isterken sadece bizim düşüncemiz yeterli olmayabilir burada toplumdan gelecek olumlu veya olumsuz tepkileri de dikkate almalıyız. MÜSİAD Yönetimiyle bu anlamda çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bizler bilgiler paylaştık, MÜSİAD Yönetimindeki değerli kardeşlerimizde olumlu/olumsuz değerlendirmelerini bizlerle paylaştılar. Samimi bir ortamda geçen görüşmeden elde edeceğimiz verileri hizmetlerimize yansıtacağız. Belediyeler ile toplum arasında köprü vazifesi gören Sivil Toplum Kuruluşlarımızla toplantılarımıza devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

SOSYAL PAYDAŞLARIMIZ

Polat, “Sivil toplum örgütleri ile ortak çalışma ve projeler yönetim anlayışımızın temel kavrayışlarından biri oldu. Çünkü Sivil Toplum Örgütleri çoğulculuğun yaşaması ve gelişmesi, dolayısıyla demokrasimizin güçlenebilmesi için en önemli sosyal paydaşlarımızdır” dedi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüseyin Kalan ise, Yeşilyurt Belediyesinin hizmetleri ve projeleri hakkında detaylı bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundu. Dernek Başkanı Kalan, Belediyenin ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra şu anda devam eden projelere ilişkin düşüncelerini Başkan Polat ile paylaştı.

HABER MERKEZİ