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Başkan Polat, mısır ikram etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, esnaf ziyarete etti. Sorun ve sıkıntıları sordu.  Bir mısırcının tezgahının arkasına geçen Polat, müşterilere mısır hazırlayıp, ikramda bulundu.

Başkan Polat, mısır ikram etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, esnaf ziyarete etti. Sorun ve sıkıntıları sordu.  Bir mısırcının tezgahının arkasına geçen Polat, müşterilere mısır hazırlayıp, ikramda bulundu.

08 Haziran 2018 Cuma 11:12
Başkan Polat, mısır ikram etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kasap Pazarı ile civarındaki esnaflarımızı ziyaret ederek, Hürriyet Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip, sohbet eden Polat, talep ve önerileri dinledi.

Başkan Polat, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen esnafları kırmazken, esnaf ve vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Bir mısırcının tezgahının arkasına geçen Polat, müşterilere mısır hazırlayıp, ikramda bulundu. Çocuklarla da fotoğraf çektiren Polat, kimi zaman ise vatandaşların öz çekim yapmasına yardımcı oldu.

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MalatyaHacı Uğur PolatEsnaf Ziyareti
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