Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
gök gürültülü hafif yağmurlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92959
ALTIN
194.963
DOLAR
4.7387
STERLİN
6.2812
EURO
5.5041

Başkan Polat'ın yoğun bayram mesaisi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yoğun bayram mesaisi yaptı. 

Başkan Polat'ın yoğun bayram mesaisi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat yoğun bayram mesaisi yaptı. 

18 Haziran 2018 Pazartesi 18:09
Başkan Polat'ın yoğun bayram mesaisi

Bayram namazını Gedik Mahallesi'nde bulunan Namazgahta kılan Başkan Polat, burada mahalleliyle tek tek bayramlaştı. Başkan Polat daha sonra, Malatya Valiliği, Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen resmi bayramlaşma töreni ile AK Parti Teşkilatının Belediye Nikah Saray'ında düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı.

Başkan Polat, bayramın ikinci ve üçüncü gününde Pütürge ve Kale ilçelerine bayram ziyaretlerinde bulundu. Polat, Pütürge’de ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından 40 gün gibi kısa bir sürede yapılan Tekederesi Köprüsü'nü inceledi. İnceleme gezisinin ardından Tepehan, Uzuntaş ve Gertan mahallelerini ziyaret edip mahalle halkıyla bayramlaştı.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Polat, vatandaşların sorunlarını da dinledi. Başkan Polat, Pütürge Çevre Köyleri Derneği'nin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvası ve Sünnet Şölenine de katılarak Pütürgelilerle bir araya geldi. Daha sonra Kale ilçe merkezinde vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Polat, Gülenköy Mahallesi'ni de ziyaret etti. Polat burada vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet etti. 

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı Yol Yapım ve Asfalt Şube Müdürlüğünün tesislerini de ziyaret eden Polat burada da personellerle bayramlaştı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİHacı Uğur PolatMesai
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askerlik Şubesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
Askerlik Şubesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
Yaz Tatilinde 'Bilgi Evi' Hizmette
Yaz Tatilinde 'Bilgi Evi' Hizmette
Polis ekipleri bayramda da görev başındaydı
Polis ekipleri bayramda da görev başındaydı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim