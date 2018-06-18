Başkan Polat'ın yoğun bayram mesaisi

Bayram namazını Gedik Mahallesi'nde bulunan Namazgahta kılan Başkan Polat, burada mahalleliyle tek tek bayramlaştı. Başkan Polat daha sonra, Malatya Valiliği, Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen resmi bayramlaşma töreni ile AK Parti Teşkilatının Belediye Nikah Saray'ında düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı.

Başkan Polat, bayramın ikinci ve üçüncü gününde Pütürge ve Kale ilçelerine bayram ziyaretlerinde bulundu. Polat, Pütürge’de ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından 40 gün gibi kısa bir sürede yapılan Tekederesi Köprüsü'nü inceledi. İnceleme gezisinin ardından Tepehan, Uzuntaş ve Gertan mahallelerini ziyaret edip mahalle halkıyla bayramlaştı.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Polat, vatandaşların sorunlarını da dinledi. Başkan Polat, Pütürge Çevre Köyleri Derneği'nin düzenlediği Geleneksel Futbol Turnuvası ve Sünnet Şölenine de katılarak Pütürgelilerle bir araya geldi. Daha sonra Kale ilçe merkezinde vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Polat, Gülenköy Mahallesi'ni de ziyaret etti. Polat burada vatandaşlarla bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı Yol Yapım ve Asfalt Şube Müdürlüğünün tesislerini de ziyaret eden Polat burada da personellerle bayramlaştı.

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