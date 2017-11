Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleriyle yakından ilgilenip sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt ilçesinin tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra Belediye olarak yaptıkları hizmetler hakkında kısa bilgiler aktardı. Festivalin aynı zamanda sponsorları arasında yer aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Sinemaya büyük katkılar sağlayan sanatçılarımız ve organizasyonda emek sarf eden festival ekibimizi misafir ediyoruz” ifadelerini kullandı. Malatya ’nın her zaman misafirperver bir kent olduğunu belirten Belediye Başkanı Polat, “Anadolu’nun dört bir tarafındaki güzelliklerini Malatya’da görebilirsiniz, doğunun batısı, batının doğusu olan bu güzel kentimizin içinden yetişmiş çok değerli sanatçılarımız var, ilimizi ilk kez gören sanatçılarımız var. Bir yandan film festivali nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılırken diğer taraftan da kentimizin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtma imkanına sahip oluyorsunuz. Misafirperverliğini her zaman göstermiş Malatya’nın güler yüzlü ve sevecen insanlarıyla tanışıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, bunlar hem sizler için hem de kentimizin tanıtımı için önemli. Dokuz bin yıllık bir tarihe sahip Malatya Alevisiyle Sunnisiyle, Türküyle Kürdüyle Anadolu’nun bütün renklerini kendi içerisinde barındıran, farklı etnik ve dini kökenli insanların huzur içerisinde yaşadığı Türkiye’nin yükselen değerleri arasındadır. Malatya, Anadolu insanın ruhunu ve izlerini taşıyan bir kenttir” şeklinde konuştu.Uluslararası Film Festivalinin her geçen yıl daha geniş kitlelere hitap eden bir yapıya kavuştuğunu sözlerine ekleyen Polat, “Şehrimizin gelişimi için film festivali önemli bir yer kaplamaktadır. Malatya artık festivaller ve fuarlar kentine dönüştü. Festival aracılığıyla kentimizin sosyal, sanatsal, kültürel, gelişimini, tanıtımını dünya ve Türkiye’ye yapıyoruz” diye konuştu.