Dereceye girip, ABD’nin Pittsburgh Şehri'nde düzenlenecek Uluslararası Proje Yarışması'na davet edilen Malatya Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Muhammed Melih Doğan ile Zeynep Çoşkun’u makamında ağırlayan Başkan Polat, " Büyük bir başarının altına imza atarak hepimizi gururlandıran öğrencilerimize Amerika’daki yarışmalarda başarılar diliyorum" dedi.

TÜRKİYE ÇAPINDA GURUR

Başkan Polat, Malatya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ümit Aslan, Biyoloji Öğretmeni Güler Karaaslan ve Kimya Öğretmeni Savaş Zafer Güler’in de yer aldığı ziyarette TUBİTAK’ın düzenlediği yarışmada Türkiye çapında dereceye giren öğrencilerle gurur duyduklarını ifade ederek "Malatya Bilim ve Sanat Merkezi idarecilerimizi, öğretmenlerimiz ve öğrenci kardeşlerimizi bu başarıdan dolayı tebrik ediyor ve kutluyorum. Geçen yıl düzenlenen yarışmada bir öğrencimizin kimya dalında birinci diğer iki öğrencimizin de biyoloji dalında ikinci olması hepimizi gururlandırmıştır, öğrencilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Öğrencilerimizin 13-18 Mayıs 2018 tarihinde ABD‘nin Pittsburgh Şehri'nde Uluslararası Proje Yarışması'na katılacak olması da bizleri ayrıca sevindirmiştir. Türkiye’den 8 dünyanın farklı ülkelerinden gelecek çok sayıda projenin yer alacağı yarışmada öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projelerin dereceye girmesini ve ödül almasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

YENİ NESİL GÜNEŞ PANELLERİ

Kimya dalında hazırladığı proje ile Türkiye birincisi olan Muhammed Melih Doğan ise, projesinin boya ile aktif hale gelebilen ve duyarlaşan yeni nesil güneş panelleriyle ilgili olduğunu söyledi ve "Panellerde kullanılan boyalar oldukça pahalı, bende bunu daha ucuz hale getirmek adına kültürümüzde bulunan bazı boyaları kullandım ve bireysel kullanımı artırmak adına daha ucuz hale getirdim. Amerika’dan en iyi dereceyle döneceğime inanıyorum" diye konuştu.

Biyoloji dalında hazırladıkları projeyle Türkiye ikincisi olduklarını ifade eden Zeynep Çoşkun da, "Projemiz, deterjanların içerdiği fosfat ve petrol türevi maddelerin farklı ekosistemden canlılar üzerine zararlı ve öldürücü etkilerini içeren veya içermeyen deterjanlarda deneylerle kıyaslanmasıdır. Bizde projemizde bunu kıyasladık ve bu maddelerin canlılar üzerinde zararları olduğunu bilimsel anlamda tespit ettik. Ülkemizde de bu ürünleri içermeyen organik deterjanlar var, bu ürünlerin kullanılmasını yaygınlaştırmak hem sağlığımız hem de ülkemizin ekonomik yapısı açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Türkiye ve Malatya’yı Amerika’da en iyi şekilde temsil edeceğiz" açıklamalarını yaptı.

Öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade eden Biyoloji Öğretmeni Güler Karaaslan da öğrencilerle gurur duyduklarını, öğrencilerin bilimsel düşünmelerini, yeni fikirler üretmelerini ve ülke adına yararlı işler ortaya çıkartmalarını hedeflediklerini ifade ederek" Öğrencilerimizin Amerika’dan güzel başarılarla döneceklerine inanıyorum" dedi.

HABER MERKEZİ