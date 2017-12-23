Yeşilyurt’ta konutlaşma, araç ve yaya trafiği açısından en kalabalık mahalleler arasında yer alan Zaviye ve Özalper mahalleleri Yeşilyurt Belediyesi’nin yatırımlarıyla farklı bir görüntüye bürünmeye başladı.

“KENT YAŞAMINA KATKI SUNUYOR”

Modern ve yaşam düzeyi yüksek bir Yeşilyurt hedefine ulaşmak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Polat, “Halkımıza yakışan hizmetleri yerine getirmek adına pratik ve çözüm odaklı iş planımızı geniş yelpazede uygulamaya devam ediyoruz. Altyapı hizmetlerinin tamamlandığı bölgelerde asfalt serimi, çevre düzenlemesi ve yaya kaldırımı şeklinde gerçekleştirilen üst yapı düzenlemeleri ile ilçemizi günümüz koşullarına uygun hale getiriyoruz. Ekiplerimiz 82 mahallemizin tamamına nitelikli ve kaliteli hizmetler götürürken, bu çalışmalar ilçemizin yaşam seviyesini artırmaktadır. Sokaklarımızı, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayacakları mekânlar haline getirmek adına uğraş veriyoruz. Çalışmalar sırasında halkımızın gösterdiği anlayış için teşekkür ederim. İlçemizin gelişime açık, konutlaşma, insan ve araç trafiği açısından en kalabalık yaşam alanına sahip Zaviye ve Özalper mahallemizdeki bütün cadde ve sokakları baştan aşağıya yeniliyoruz. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak yaşandığı bu bölgemizdeki kaldırımlar; estetik ve dayanıklı doğal bazalt taşı ile yepyeni bir görünüme kavuşacak. Ayrıca esnaflarımız ve mahalle sakinlerimizin araçları için de yine bazalt taşından konforlu ve düzenli cep otoparkları yapılıyor. Her iki mahallemizin bütün cadde ve sokakları çalışmalar sonucunda Yeşilyurt ilçemize yakışan bir seviyeye gelecektir. İlçemizdeki cadde ve sokaklarındaki bu yenilikler kent estetiğine katkı sunarken, vatandaşlarımızın da sağlıklı, huzurlu ve güvenli ortamlarda rahat bir hayat yaşamasını sağlamaktadır. Halkımızı kış şartlarında doğacak olumsuzluklardan korumak adına çalışmalarımızı hızlandırdık. En ücra noktasına kadar hizmet götürdüğümüz Yeşilyurt’un yaşam standardı her geçen gün yükselmektedir” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ