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Başkan Polat Battalgazi ilçesi mahalle muhtarlarıyla buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. 

Başkan Polat Battalgazi ilçesi mahalle muhtarlarıyla buluştu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi ilçesi mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. 

09 Mayıs 2018 Çarşamba 16:20
Başkan Polat Battalgazi ilçesi mahalle muhtarlarıyla buluştu

Kernek Şelale Lokantası'ndaki kahvaltılı toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Genel Sekreter Ercan Turan, MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları, şirket genel müdürleri, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ile Battalgazi ilçesi mahalle muhtarları katıldı. 
Toplantıda kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, el birliğiyle Malatya’ya hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi. Muhtarların toplumun en kılcal damarlarını temsil eden seçilmiş kişiler olduğunu söyleyen Başkan Polat, “Muhtar, garibanı, yetimi, yolda kalmışı bilir ve ona el uzatır, yardımını esirgemez. Belediyelerimizin en büyük yardımcısıdır. Var olan sorunların çözümü için uğraş verir. Büyükşehir Belediyemiz Malatya’nın tümüne hizmet götürüyor. Bu hizmetlerin yapılmasında muhtarlarımız öncülük ediyor. Tek düşüncemiz kaliteli hizmet üretmek. Bunun yolu da istişareden ve ortak akıldan geçiyor. Battalgazi ilçemizin sorunlarını ve yapılan projeleri ekibimizle değerlendirdik. Malatya’mızı hep birlikte kalkındırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır’ın, Malatya’yı çok yüksek bir çıtaya çıkardığını belirten Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ise, göreve yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a başarılar diledi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın zor bir görev üstlendiğine dikkat çeken Ortaç, “Malatya, Özal sonrası siyasi anlamda en güçlü dönemlerinden birini yaşıyor. İyi bir şeyi daha ileriye götürmek zordur. Siz bu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek güçtesiniz. Zor şartların adamısınız. Malatya sizden çok şey bekliyor. Bizlerde bundan sonra size yardım etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 
Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan muhtarlar tek tek söz alarak Malatya ve mahalleleri ile ilgili sorun, istek ve temennilerini Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a iletti. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatMalatyaMuhtarlar
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