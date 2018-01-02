02 Ocak 2018 Salı

BAŞKAN POLAT, 2018 YILININ İLK BEBEKLERİNİ ZİYARET ETTİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2018 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek anne ve babalara ‘Hayat Seninle Güzel’ projesi kapsamında hazırlanan özel hediye paketlerini takdim etti.

02 Ocak 2018 Salı 11:10
BAŞKAN POLAT, 2018 YILININ İLK BEBEKLERİNİ ZİYARET ETTİ

  Bebeklerle yakından ilgilenen Başkan Polat, üç yıl içerisinde ‘Hayat Seninle Güzel’ projesi çerçevesinde 9 bin 870 ailenin ziyaret edildiğini açıkladı.

POLAT, HEDİYE PAKETLERİNİ TAKDİM ETTİ
  Hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile hastane personelinin yeni yılını kutlayan Belediye Başkanı Polat, yeni doğan servisinde çocuklarını kucaklarına alan anne, baba ve aile yakınlarına ‘hayırlı olsun’ dileklerini sundu.

Yeni doğan bebeklerle de yakından ilgilenen Başkan Polat, yeni yıl bebekleri için ‘Hayat Seninle Güzel’ projesi kapsamında hazırlanan hediye paketlerini aile fertlerine hediye etti. Ziyaretlerde aileler tarafından büyük bir sevinç ve mutlulukla karşılanan Başkan Polat, bebeklere hayırlı ve sağlıklı ömürler dilediğinde bulundu.

“AİLELERİN MUTLULUKLARINA ORTAK OLUYORUZ”
  2015 yılında başlattıkları ‘Hayat Seninle Güzel’ projesi kapsamında dünyaya gözlerini açan bebekleri hediyelerle karşıladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Ailelere yeni bir bireyin katılması her zaman mutluluk ve heyecan kaynağıdır. Çocuklar bizim her şeyimiz, hayat onlarla güzel. Çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak adına dünyaya geldikleri ilk andan itibaren onları kucaklamaya, güzel bir yaşam sunmaya gayret ediyoruz. Bütün çocuklarımızın vatana, millete hayırlı evlatlar olmasını temenni ediyorum. ‘Hayat Seninle Güzel’ projemiz aracılığıyla ailelerin sevincine ortak olmak, onları bu en mutlu günlerinde yalnız bırakmamaya çalışıyoruz.  2018 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklerimizi ziyaret ederek anne ve babaları ile aile fertlerine hayırlı olsun dileklerimizi sunduk. Tüm bebeklerimize ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum” şeklinde konuştu.

“ÜÇ YILDA 9 BİN 870 BEBEK ZİYARET EDİLDİ”
  Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ‘Hayat Seninle Güzel’ projesi kapsamında bugüne kadar 9 bin 870 ailenin ziyaret edildiğini sözlerine ekledi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner ve Haydar Şahin’in yanı sıra Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu da gün boyunca hastaneleri ziyaret ederek yeni doğan bebekleri ziyaret ederken, aile fertlerine hediyeler takdim ettiler.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Ziyaret2018 Yılının Ilk BebekleriYEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI HACI UĞUR POLATBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017