Bebeklerle yakından ilgilenen Başkan Polat, üç yıl içerisinde ‘Hayat Seninle Güzel’ projesi çerçevesinde 9 bin 870 ailenin ziyaret edildiğini açıkladı.

POLAT, HEDİYE PAKETLERİNİ TAKDİM ETTİ

Hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile hastane personelinin yeni yılını kutlayan Belediye Başkanı Polat, yeni doğan servisinde çocuklarını kucaklarına alan anne, baba ve aile yakınlarına ‘hayırlı olsun’ dileklerini sundu.

Yeni doğan bebeklerle de yakından ilgilenen Başkan Polat, yeni yıl bebekleri için ‘Hayat Seninle Güzel’ projesi kapsamında hazırlanan hediye paketlerini aile fertlerine hediye etti. Ziyaretlerde aileler tarafından büyük bir sevinç ve mutlulukla karşılanan Başkan Polat, bebeklere hayırlı ve sağlıklı ömürler dilediğinde bulundu.

“AİLELERİN MUTLULUKLARINA ORTAK OLUYORUZ”

2015 yılında başlattıkları ‘Hayat Seninle Güzel’ projesi kapsamında dünyaya gözlerini açan bebekleri hediyelerle karşıladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Ailelere yeni bir bireyin katılması her zaman mutluluk ve heyecan kaynağıdır. Çocuklar bizim her şeyimiz, hayat onlarla güzel. Çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak adına dünyaya geldikleri ilk andan itibaren onları kucaklamaya, güzel bir yaşam sunmaya gayret ediyoruz. Bütün çocuklarımızın vatana, millete hayırlı evlatlar olmasını temenni ediyorum. ‘Hayat Seninle Güzel’ projemiz aracılığıyla ailelerin sevincine ortak olmak, onları bu en mutlu günlerinde yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. 2018 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklerimizi ziyaret ederek anne ve babaları ile aile fertlerine hayırlı olsun dileklerimizi sunduk. Tüm bebeklerimize ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum” şeklinde konuştu.

“ÜÇ YILDA 9 BİN 870 BEBEK ZİYARET EDİLDİ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ‘Hayat Seninle Güzel’ projesi kapsamında bugüne kadar 9 bin 870 ailenin ziyaret edildiğini sözlerine ekledi.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner ve Haydar Şahin’in yanı sıra Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu da gün boyunca hastaneleri ziyaret ederek yeni doğan bebekleri ziyaret ederken, aile fertlerine hediyeler takdim ettiler.

HABER MERKEZİ