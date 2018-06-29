Başkan Koca’ya ziyaret

Malatya'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Seçim sürecinde yaptığımız çalışmalarda ve bizim dışımızdaki MÜSİAD ve Malatya iş dünyası platformu olarak Başkanımızın nezdinde sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmalar dolayısıyla biz de kendilerine müteşekkiriz.” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD İl Başkanı Hüseyin Kalan ise, “Bugün aslında gecikmiş bir ziyareti ifa ediyoruz, kabullerinden dolayı İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha önceden gelecektik ama seçimlerin araya gelmesiyle biraz geciktirmiş olduk” dedi.

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