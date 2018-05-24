Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
101090
ALTIN
200.828
DOLAR
4.7878
STERLİN
6.3958
EURO
5.6116

Başkan Kiraz’dan o çiftçiye ziyaret

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, dün Doğanşehir’de borçları yüzünden kendisini ve tütünlerini ateşe vermek isteyen üretici Metin Şimşek’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Kiraz’dan o çiftçiye ziyaret

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, dün Doğanşehir’de borçları yüzünden kendisini ve tütünlerini ateşe vermek isteyen üretici Metin Şimşek’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:21
Başkan Kiraz’dan o çiftçiye ziyaret

Burada konuşan İl Başkanı Enver Kiraz, “Geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Doğanşehir de ziraat bankası önünde hem tütününü hem de kendisini yakmaya çalıştı. Şimdi sağ salim aramızda. Bir yasa çıkardılar. Tütün satışına yasak getirdiler. Şimdi Doğanşehir’de ve Adıyaman’da tütün üreticileri ellerindeki tütünü satamıyor. O dönem bu yasa çıkarsa üreticilerin borç batağına saplanacağını, icra daireleriyle tanışacağını söylemiştik. Maalesef söylediklerimiz çıkmaya başladı. Yasa yürürlüğe girdikten sonra 250 kilo tütünle yakalanan kişiye 215 bin lira ceza kesilmeye başlandı. Dolayısıyla bu işin ticaretini yapan kişiler gelip bu bölgeden tütün alamıyor. Alıp başka bölgelere götürmek istediklerinde yolda yakalanma korkusuyla kimse tütün alamıyor. Borç her geçen gün artıyor” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Metin ŞimşekDoğanşehirCHP MALATYA İL BAŞKANI ENVER KİRAZ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan ayında cami temizliği...
Ramazan ayında cami temizliği...
TÜMSİAD Başkanı Gümüş Rektör Kızılay'ı ziyaret etti
TÜMSİAD Başkanı Gümüş Rektör Kızılay'ı ziyaret etti
Patent başvurusunda lider Erzurum'u Malatya takip etti
Patent başvurusunda lider Erzurum'u Malatya takip etti

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim