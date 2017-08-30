30 Ağustos 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Başkan Kiraz’dan 30 Ağustos açıklaması

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “30 Ağustos Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ülkemiz adına emperyalizme karşı adaleti tesis ettiğimiz örnek bir tarihtir” dedi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 11:08
Başkan Kiraz’dan 30 Ağustos açıklaması

  Başkan Kiraz, açıklamasında, “30 Ağustos halkımızın sesini bütün dünyaya duyurduğu, bütün dünyanın böyle bir başarıyı adeta şaşkınlıkla izlediği ve bütün mazlum milletlere umut veren, örnek olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığında kazanılmış büyük bir zaferdir. Ben bütün halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bu ülkede yaşayan herkes kenetlenip özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele ettiği zaman nasıl büyük bir zafere imza atabileceğimizin en büyük göstergesidir. Bugün komşu ülkelere baktığımızda acı, kan ve gözyaşı görüyoruz. Milyonlarca insanın hayatı kaybettiği, sakat kaldığı, acı yaşadığını büyük bir travmayı görüyoruz. Elbette bugün ülkemiz bu acıları bu tüyler ürpertici durumları yaşamıyor ise; geçmişte vermiş olduğumuz bağımsızlık mücadelesinin büyük payı vardır. Ülkemizin tam anlamıyla bağımsız, özgür, demokratik hayatın her alanında adaleti tesis etmiş bir ülke olması için mücadelemizi sürdürmeliyiz. Bu duygularla başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için can vermiş tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, bütün halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” sözlerine yer verdi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahCHP İl Başkanı Enver Kiraz

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