28 Aralık 2017 Perşembe

Başkan Kiraz göreve başladı

CHP İl Başkanlığına tekrar seçilen Enver Kiraz, mazbatasını alarak göreve başladı. Herkese önemli görevler düştüğünü ifade eden Başkan Kiraz, “Amacımız; el ele, kol kola partimizi özellikle 2019’da yapılacak olan seçimlere güçlü bir şekilde taşıyabilmek ve mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarını kurabilmektir” dedi.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:52
Başkan Kiraz göreve başladı

  Geçtiğimiz hafta CHP İl Kongresinde tekrar İl Başkanı olan CHP Malatya İl Başkan Enver Kiraz dün mazbatasını alarak göreve başladı. Adliye önünde basın açıklaması yapan Başkan Kiraz,  hafta sonu gerçekleştirilen İl Kongresiyle birlikte kongrelerini tamamladıklarını söyledi.

ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENDİĞİMİZİ BİLİYORUZ
  Herkese önemli görevler düştüğünü dile getiren Başkan Kiraz, “Yönetici arkadaşlarımız ile birlikte mazbatalarımızı alarak bugün itibari ile Malatya’da göreve başlıyoruz. Tabi hep söylüyoruz önemli bir parti de görev yapıyoruz. Dolayısı ile Cumhuriyet Halk Partisi gibi kökleri çok derinden gelen bir parti de görev yapıyoruz. Bugün aldığımı sorumluluğun ve bilincin farkındayız. Önemli bir dönmede çok önemli bir sorumluluğu üstlendiğimizi biliyoruz. Bundan sonraki süreçte parti içi tartışmaları da tamamen bir tarafa bıraktığımızı ifade ediyoruz. Gerek bizler ile yarışmış arkadaşlarımız olsun gerek bugün kazanmış olan mazbatasını almış olan arkadaşlarımız olsun hepimize düşen önemli bir görev var. El ele, kol kola partimizi özellikle 2019’da yapılacak olan seçimlere güçlü bir şekilde taşıyabilmek ve mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarını kurabilmektir” diye konuştu.

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ
  Yeni yönetimlerinin ülke ve Malatya için hayırlı olmasını dileyen Başkan Kiraz, “Bütün çabamız bütün gayretimiz bundan sonra bu doğrultuda olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarını kurana kadar arkadaşlarımız ile birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Kongremizin yeni seçilen arkadaşlarımızın tabi başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Birlikte önemli başarılara imza atacağımızı da düşünüyorum. Yeni yönetimlerin de hem Malatya açısından hem parti açısından hem de ülkemiz açısından hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL
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