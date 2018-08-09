Başkan İnce’den ‘S’ plakası açıklaması

Oda binasında açıklama düzenleyen Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, pazartesi günü Türkiye Şoförler Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Apaydın ve federasyonun danışman kurulu üyeleri olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u makamında ziyaret ettiklerini söyleyerek, “Servisçi esnaflarımızın, özellikle 25 Ekim 2017 yılında çıkarılan 3021 sayılı, okul servis yönetmeliğini sorunlarımızı bizzat bakanımıza anlattık, zaten yönetmelik çıktığı zaman bizler Malatya’da gür bir sesle yönetmeliğe ihtirazlarımızı yapmıştık. Yönetmeliğin sahada uygulanabilirliğinin imkansız bir yönetmelik olduğunu o zamanda dile getirdik, bu gün de dile getirdik. Milli Eğitim Bakanımızın eğitimci olması, bizim camiamızın içinden birisi olması Bakanımızın eskiden minibüsçülük yapması çok önemli. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk yönetmelikteki, sensör konusu, 3 nokta emniyet konusu ve kamera gibi önem arz eden konuları 1 yıl erteleyerek tekrar Federasyon Başkanımızla birlikte okul servis yönetmeliğini revize edeceklerini söyledi” ifadelerini kullandı.

DANIŞTAY’IN KARARI

S Plakası olan esnaflara müjde veren İnce, “Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın çıkarmış olduğu yasa ve kanun çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin taşımalı eğitimde S plakası olmayan taşımacılara ihale vermesi S plakası olan esnaflarımızın da mağdur olması konusunu bizler gündemde tutuyorduk. Ancak Milli Eğitim Müdürlüğü bize ‘biz kanunu uygularız S plaka şartı aramayız’ diyordu. Ama bundan sonra, ilçelerde ve merkezde S plakası olmayan taşımacı eğitim ihalesine giremez. Milli Eğitim Müdürlüğü de S plakası olmayan taşımacılara ihale veremez. Eğitimde taşımacılık servis yaptıramaz. Danıştay’ın bu konuyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı var. Gerekçeli karar bizim önümüzdeki dönemlerde elimize ulaşacaktır. Biz de bu kararı resmi yazıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bildireceğiz. Ben şimdiden Milli Eğitim Müdürümüzü buradan uyarıyorum S Plakası olmayanlara taşıma ihalesi veriyorsunuz bizim esnaflarımız mağdur oluyor. Hem de kaliteyi düşürüyorsunuz” şeklinde konuştu.

İnce, minibüslere engeli rampa yapma zorunluluğu ile ilgili olarak da “Biz 24 Haziran seçimi öncesi TES Federasyon Başkanımız ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ı esnafımızla buluşturduk. Öznur Çalık eski bakanımızı telefonla arayarak bir yıldan fazla olmak şartıyla ertelenebilir ve yeni düzenleme sözü almıştı. Federasyonumuz ve Odamızın çalışmaları devam etmekte 1 Ekim’de Meclis açıldığı zamanda engeli konusunda çalışmalar masaya yatırılacak Minibüslerimize engeli rampası takılması imkansızdır bizler tek bir markaya mahkum etmek esnafımız oraya mecbur kılarak zorunlu yaptırılması büyük sıkıntıya sokmaktadır” diye konuştu. (İHA)