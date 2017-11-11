11 Kasım 2017 Cumartesi

Başkan Han’dan mesaj

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

10 Kasım 2017 Cuma 11:19
Başkan Han’dan mesaj

  Baro Başkanı Han, “Ulusal bağımsızlığımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşamını Türk milletinin bağımsızlığına ve gelişimine adamış eşsiz lideri kaybettiğimiz 10 Kasım, ulusumuzda ortak hüznün tarihidir. Türkiye Cumhuriyeti  Devleti  Ata’sının ilkeleri ışığında ilerleyerek çağdaş ve modern bir dünya devleti haline gelmelidir. Atatürk’ü anmak, Onun aydınlık yolundan kararlılıkla yürümek, Onu fikirleri ile yaşatmak, kurduğu Cumhuriyete, değerlerine, demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkarak, daha ileriye taşımak gerekmektedir” ifadelerinde bulundu. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Barosu Başkanı Av. Enver Han

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 10 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017