Baro Başkanı Han, “Ulusal bağımsızlığımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşamını Türk milletinin bağımsızlığına ve gelişimine adamış eşsiz lideri kaybettiğimiz 10 Kasım, ulusumuzda ortak hüznün tarihidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ata’sının ilkeleri ışığında ilerleyerek çağdaş ve modern bir dünya devleti haline gelmelidir. Atatürk’ü anmak, Onun aydınlık yolundan kararlılıkla yürümek, Onu fikirleri ile yaşatmak, kurduğu Cumhuriyete, değerlerine, demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkarak, daha ileriye taşımak gerekmektedir” ifadelerinde bulundu.
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