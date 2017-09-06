06 Eylül 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

Başkan Han’dan Adli Yıl açıklaması

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, bir mesaj yayınlayarak yeni Adli Yıl’ın hayırlara vesile olmasını diledi.

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:04
Başkan Han’dan Adli Yıl açıklaması

Başkan Han, mesajında, “Yeni Adli Yıl’ın; insanlığa, ülkemize ve vatandaşlarımıza, adalet, barış ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Yeni Adli Yıl’da hakim ve savcı atamalarında liyakatın ve adaletin egemen olmasını diliyoruz. Yeni Adli Yıl’da Malatya Adliye Sarayı inşaatına başlanmalı ve bitirilmelidir. Zira mevcut Adliye Binamız adaletin sağlanmasına elverişli bir yer değildir. Demokratik bir hukuk devletinin en önemli özelliklerinden biri, hukukun üstünlüğü ilkesini esas almasıdır. Yargı sistemi ve mensuplarının en önemli önceliği; her türlü gruplaşmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalmak, bağımsızlık ve tarafsızlıklarını korumaktır. Hukuk ilkelerinin dışında başka önceliklerin ve mensubiyetlerin yargıya hakim olması asla kabul edilemez. Bağımsız, tarafsız, adil ve hızlı işleyen bir yargı, devletin ve bireylerin temel güvencesidir. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet; toplumsal barış, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır. Adalet sistemi, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlık ilkesine bağlı olarak çalıştığı sürece, toplumda yargı kurumlarına, dolayısıyla adalete olan güven de sağlanacaktır. Adil yargılamanın ve bağımsız yargının güvencesi; savunma, avukat ve barolardır. Yeni adli yılda Malatya Barosu olarak en önemli görevimiz; ülkemize, demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, adil yargılanma hakkına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkmaktır. Yeni Adli Yıl’ın; ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor; hukuki güvenliğe, hızlı, adil, bağımsız ve tarafsız bir yargıya vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
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