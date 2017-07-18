18 Temmuz 2017 Salı

Başkan Han’dan 15 Temmuz mesajı

Malatya Baro Başkanı Avukat Enver Han, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili bir mesaj yayınladı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:05
Başkan Han’dan 15 Temmuz mesajı

  Başkan Han mesajında, “15 Temmuz 2016 tarihinde şanlı ordumuz içerisinde sinsice örgütlenmiş olan hain Fethullahçı  terör örgütü mensupları; vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devletine, vatandaşın huzur ve sükununu bozmaya yönelik  savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı  bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Milletimizin üzerinde oynanan karanlık oyunlar insanlık tarihine kara leke olarak geçmiştir. Darbe girişimine karşı verdiğimiz mücadelede 250 vatandaşımız şehit olurken 2301 vatandaşımız da gazi olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyoruz” dedi. 

HABER MERKEZİ
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