Başkan Han mesajında, “15 Temmuz 2016 tarihinde şanlı ordumuz içerisinde sinsice örgütlenmiş olan hain Fethullahçı terör örgütü mensupları; vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devletine, vatandaşın huzur ve sükununu bozmaya yönelik savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Milletimizin üzerinde oynanan karanlık oyunlar insanlık tarihine kara leke olarak geçmiştir. Darbe girişimine karşı verdiğimiz mücadelede 250 vatandaşımız şehit olurken 2301 vatandaşımız da gazi olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ