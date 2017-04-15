15 Nisan 2017 Cumartesi

Başkan Gürkan’ın Kutlu Doğum Haftası kutlaması

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kutlu Doğum Haftasını kutlayarak, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in kutlu doğumu, tüm insanlığın kurtuluşu olmuştur” dedi.

15 Nisan 2017 Cumartesi 13:12
Başkan Gürkan’ın Kutlu Doğum Haftası kutlaması
  Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kutlu Doğum haftasının İslam aleminde büyük bir coşku ile kutlandığını belirterek, "Peygamberimiz, alemlere rahmet olarak gönderilmiş ve O rahmet peygamberidir. Onun kutlu doğumu, tüm insanlığın kurtuluşu olmuştur. Aynı zamanda barış Peygamberi olan Hz. Muhammed (SAV), tüm insanlığa barışı hakim kılmak için büyük mücadele vermiştir. İslam alemine düşen en büyük görev ise, İslam aleminin bugün içinde bulunduğu bu durumdan kurtularak, barışı ve kardeşliği tesis etmektir” dedi. Bu yılki kutlamaların ana temasının "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” olduğunu ifade eden Gürkan, “Kutlu Doğum Haftasında, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’e layık, güvenilir bir ümmet olmaktır. Bunun temelinde de güvenilir bir mümin olmanın esasları yatmaktadır. Güven toplumunu oluşturmakta, güvenli mümin olmaktan geçmektedir. Bizler güvenilir müminler olursak, çevremizde de güven bekler, güven olgusunu dalga dalga toplumumuza yayılmasını sağlamış oluruz. Mutluluğun, huzurun, barışın ve kardeşliğin temelinde güven ve birlikte yaşama kültürü yatmaktadır. İslam dininin esasında güven, mümin de güvenilendir. Bu duygu ve düşüncelerle Kutlu Doğum Haftanızı tebrik ediyor, Kutlu doğum Haftasının ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.
İHA
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