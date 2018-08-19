Başkan Gürkan’ın Kurban Bayramı mesajı

Başkan Gürkan, mesajında, “Bizler için ilahi bir armağan olan bayramlar, dayanışmanın ve paylaşmanın huzurunu yaşadığımız, kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli ve özel zamanlardır. Kurban Bayramı, barışın, esenliğin, sabrın, yoksula, kimsesize, çaresize yaklaşmanın bayramıdır. İslam Alemi için sevinç günleri olması gereken bayramlarımızı, maalesef uzun yıllardır İslam coğrafyalarında yaşanan acılar sebebiyle hep buruk bir şekilde geçirmekteyiz. Dileğimiz odur ki bu bayram bütün bu acıların son bulduğu bir bayram olsun. Hac vazifesini gerçekleştirmeyi bizlere de nasip eden Rabbimize hamd ediyor, hem bizlerin hem de hac görevini yerine getiren tüm vatandaşlarımızın haclarının kabulünü Rabbimden niyaz ediyorum. Bu duygularla, başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın İslam Alemine, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com