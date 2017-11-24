Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Bu kadim mesleğin mensubu olan öğretmenler geleceğimizin emanet edileceği yeni nesiller yetiştirirken, tarihimizden alacağı değerleri de ileriye taşıyıp Anadolu kültürünü geleceğin emanetçilerinin yüreklerine nakış nakış işleyecektir. Bilhassa bizim kültür ve medeniyetimizde, öğretmenler anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar aziz ve önemli sayılmaktadırlar. Bizler, ilim ve irfan sahibi kimselere hürmeti, bize bir harf dahi öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi görev bilen bir milletiz” ifadelerini kullandı.



HABER MERKEZİ