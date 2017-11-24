24 Kasım 2017 Cuma

Başkan Gürkan’dan Öğretmenler Günü mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekerek, “Bizim kültür ve medeniyetimizde, öğretmenler anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar aziz ve önemli sayılmaktadır” dedi.

24 Kasım 2017 Cuma 11:19
Başkan Gürkan’dan Öğretmenler Günü mesajı

  Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Bu kadim mesleğin mensubu olan öğretmenler geleceğimizin emanet edileceği yeni nesiller yetiştirirken, tarihimizden alacağı değerleri de ileriye taşıyıp Anadolu kültürünü geleceğin emanetçilerinin yüreklerine nakış nakış işleyecektir. Bilhassa bizim kültür ve medeniyetimizde, öğretmenler anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar aziz ve önemli sayılmaktadırlar. Bizler, ilim ve irfan sahibi kimselere hürmeti, bize bir harf dahi öğreten kimsenin karşısında saygıyla eğilmeyi görev bilen bir milletiz” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahBATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN

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