Burada konuşan Battalgazi belediye başkanı Selahattin Gürkan, İHH’nın yaptığı insani yardımlara dikkat çekerek, “Değerli başkan ve yönetim kurulu üyelerini bizzat yerlerinde ziyaret ettik. İnsani Yardım Vakfı’nın hakikaten Malatya, ülke bazında ve dünya çapında yaptığı hizmetler takdire şayan hizmetlerdir. Bir sivil toplum örgütü olarak hayır hizmetlerinde önde gitmesi, hayır kuruluşları ile yarışması ve memleketimizde garip, guraba, düşkün, yetim, öksüzlere sahip çıkması, yolda kalanlara, evlerine gidemeyen insanlara, evine yakacak götüremeyenlere, evinde soğukta bekleyen insanlara sıcak elini uzatan İnsani Yardım Vakfı’nın başta sayın başkanını ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum” dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz Malatya’da bir sıkıntı ve problem yaşadığımızda çok rahat ulaşabildiğimiz yöneticilerimiz var. Battalgazi Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan da bu yöneticiler içinde önde gelen bir kişi. Biz artık kendisini bir ağabeyimiz olarak görüyoruz. Sıkıntı ve problemlerimiz olduğunda kendisi bir telefon kadar yakınımızda. Aynı ailenin fertleri olduğumuzu bize her fırsatta hissettiriyor. Bu iletişim kanallarını bize çok rahat açan bir başkan. O rahatlığı gördüğümüz için bizde rahatız. Malatya’daki yetim ve öksüzlerimize ve muhacirlerimize çok rahat ulaşabiliyoruz. Biliyoruz ki tıkandığımız yerde ulaşabileceğimiz büyüklerimiz var. Bu sıcaklığından ve yardımlarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. Daha nice güzel hizmetlerde her zaman bir arada olmayı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ