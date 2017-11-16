TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, beraberinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve bazı esnaf temsilcileri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Ziyarette konuşan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Battalgazi ilçesinde yapılan hizmetlerin önemine dikkat çekerek, “Başkanımızı hizmet ederken her zaman gördük. Biz esnaf sanatkarlar camiası olarak hem yeni binayı görmek, hem de başarılar dilemeye geldik” dedi. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ise, Yeni Hizmet Binası’nın hayırlı olması temennisinde bulundu. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalar hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ