Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret eden Dilek Cem Evi Başkanı Zeynel Doğan, Dilek Cem Evi’ne yapılan katkıdan dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür ederek, “Sayın Başkanımızın sağ olsun Dilek’teki Cem Evimize büyük katkıları oldu. Bundan dolayı nezaket ziyaretinde bulunduk. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Biz de her konuda kendisini takdirle karşılıyoruz. Başkanımıza her konuda yardımcı oluruz” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcı belediyeciliğin olmazsa olmazının Sivil Toplum Kuruluşları olduğunu ifade etti. Başkan Gürkan, “Öncelikle Dilek Cem Evi yetkililerini, başta Başkanımız Zeynel Beyi ve diğer yönetim kurulu arkadaşlarını burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendileri bugün bir teşekkür ziyareti münasebetiyle bizleri ziyaret ettiler. Geçtiğimiz süreç içerisinde oradaki Cem Evi’nin ihtiyaçları noktasındaki taleplerini ilgili arkadaşlara söyleyerek hepsini olmasa bile, bir kısmı için arkadaşlar yardımcı olmuşlardır. Cem Evleri’nin de hakikaten oranın çevre düzenlemesi, oradaki etkinliklerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi noktasında bizlerde belediye olarak elimizden gelen gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Sayın Cem Evi Başkanımız Zeynel Doğan Beyin ve değerli Yönetim Kurulu üyelerinin burada olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim yön pusulamızın ve yön haritamızın oluşmasında kendilerinin görüşleri ve önerileri bizim için manidardır” diye konuştu.

HABER MERKEZİ