69 belediyeden 143 projenin değerlendirildiği ödül töreninde Battalgazi Belediyesi’ne tarihi ve kültürel mirasın korunması dalında ‘Başarı Ödülü’ verildi. Ödülü, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan düzenlenen ödül töreninde alırken, ödül alan diğer belediyelere ise, ödüllerini verdi.

KENT MÜZESİ HAYIRLI OLSUN

Ödül töreni sonrası değerlendirmede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ödülü Malatya halkı adına aldıklarını belirterek, “Daha önce EXPO 2016 Antalya’da uluslar arası jüri tarafından belirlenen bir ödül almıştık. Geçtiğimiz yılda yine Tarihi Kentler Birliği tarafından Mahalle Müzeleri ile ilgili Uygulama Ödülü almıştık. Bu yıl da tarihi ve kültürel mirasın korunması dalında Başarı Ödülü aldık, bir taraftan da ödül verdik. Netice itibari ile bu ödülleri memleketimiz adına almış olduğumuz ödüllerdir. Bir ekip çalışmasının sonucudur. Bu ödülümüzün Battalgazi’mize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ödülün içeriği olan Kent Müzesi’nin de hakikaten Malatya’ya yakışır, yaraşır bir ölçek içerisinde dizayn edilmesini temenni ediyorum. İnşallah Kent Müzesi de, 2018 yılının Mayıs ayının sonu gibi açılırsa Malatya’nın hafızasının ve kent belleğinin korunması konusunda önemli bir işlevi yerine getirecektir. Ayrıca binanın kendisinin müze hüviyetinde bulunması ayrı bir anlam ifade ediyor. Kent Müzesi olarak dizayn etme durumunda olduğumuz Askerlik Şubesi, çok çirkin sıvalarla esasında çok güzel bir taş yapı örneği olmasına rağmen kapatılmıştı. Şimdi biz o sıvaları kaldırarak, oraları aslına uygun bir şekilde kendimize yakışır, yaraşır bir ölçek içerisinde oranın restorasyonunu bitirdikten sonra Kent Müzesi işlevi görme anlamında dizaynı yapılacak. Bu Kent Müzemizin de Malatya’mıza hayırlı olmasınız temenni ediyorum” sözlerini kaydetti.

Antalya’da bulunan Malatyalıların kendilerini yalnız bırakmadığını da belirten Başkan Gürkan, “Tabi Antalya’da görmüş olduğumuz ilgi ve alakadan dolayı Antalya Malatyalılar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Kendimizi evimizde hissettik. Meclis üyelerimiz ve hemşehrilerimizin burada olması, bizleri mutlu etti” dedi.

BATTALGAZİ İÇİN SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME

AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder ise, Başkan Gürkan’ı aldığı ödülden dolayı kutlayarak, “Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Aldığı ödül hayırlı olsun. Battalgazi olarak, Battalgazi’yi hem kültürel anlamda hem sosyal anlamda Türkiye’mizde tanıtma olsun, Türkiye’de olan yenilikleri Battalgazi’ye taşıma, Battalgazi’de oluşan değerleri başka yörelere tayıma adına Başkanımız güzel çalışmalar yapıyor. Bugün de YAPEX Fuarı’nda Battalgazi ilçemizi temsil etme adına buradayız. Özellikle Başkanımızın üzerinde durduğu konulardan bir tanesi mahallelik kavramıdır. Bu hususta da zannedersem bu söylem Türkiye’ye mal oldu. Türkiye buna sahip çıkmış oldu. Bu da Battalgazi için sevindirici bir gelişmedir” diyerek, Başkan Gürkan’ın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Battalgazi ilçesine önemli hizmetleri kazandıracağını söyledi.

Antalya Malatyalılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nüvit Özüberk ise, “Biz Malatyalılar olarak gerçekten gurur duyuyoruz. Malatyalıları Antalya’da ağırlamak gerçekten bizim için sevinç, onur ve gurur verici bir durum. Antalya Malatyalılar Derneği olarak başkanımıza hem burada oldukları için, hem de aldıkları ödülden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Battalgazi Belediyesi tarafından YAPEX kapsamında Antalya EXPO Center'da açılan stant yoğun ilgi gördü. Standı, başta ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin başkanları ile çok sayıda vatandaş ziyaret etti.(Bülten)

HABER MERKEZİ