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Başkan Gürkan Sadıkoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Başkan Gürkan Sadıkoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

18 Mayıs 2018 Cuma 10:24
Başkan Gürkan Sadıkoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın teşriflerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Saygı değer başkanımız, gözlemlediğimiz ve Malatyamıza faydası olduğu kadarıyla kamuoyunda ticaret ve sanayi erbabı tarafından da takdire şayan projeleriyle Malatya’nın bir yerlere gelmesi için ciddi caba ve gayret gösteren, samimiyet doğrultusunda Malatya’ya hizmet etmek isteyen değerli bir büyüğümüz. Bu anlamdaki gayretlerinden dolayı, başarılarından dolayı kendisini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Sadıkoğlu ve yönetim kurulu üyelerine başarı temennisinde bulunarak, “Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve değerli ekibini kutluyorum. Yeni seçilmeleri hasebiyle Malatya'daki ticaret ve sanayinin daha da hareketlendirileceğini ve memleketimize hizmet noktasında daha büyük gayret ve çaba göstereceklerine inandığım bir ekip. Biz, belediye olarak katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde gerek Ticaret ve Sanayi Odası olsun, gerek sivil toplum örgütlerimiz olsun, derneklerimiz olsun, meslek kuruluşlarımızla şehrimizin geleceği ve şehrin planlanması noktasında onların görüş ve önerileri bizler için anlamlı olmuştur. Bu anlamda da Ticaret ve Sanayi Odamızda önemli bir kuruluştur. Bu kuruluşunda görüş ve önerileri bizim için anlamlı ve değerlidir. Bunun başına da çok değerli kardeşimiz Sayın Oğuzhan Ata Sadıkoğlu gelmiştir. Ticaret adamlarının teveccühü ile seçilmiştir. Güzelde bir ekip oluşmuştur. Ben ekibini de, kendisini de tebrik ediyor, yapacakları çalışmalardan dolayı kendilerine başarılar diliyorum. Kendilerinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetimine bir Malatyalı Sanayi ve Ticaret Odası başkanının da girmesi Malatya için önemli bir kazanım ve yüz akıdır. İnanıyorum ki birlikte Malatya'mıza güzel hizmetler yaparak problemleri aşacağımıza kanaatim tamdır. Kendisine hem buradaki görevinde, hem de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ndeki görevinde başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ZiyaretOğuzhan Ata SadıkoğluSelahattin GürkanMTSO
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