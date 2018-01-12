12 Ocak 2018 Cuma

BAŞKAN GÜRKAN, MİNİBÜSÇÜLERİ ZİYARET ETTİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya minibüs duraklarının bulunduğu alandaki esnafları ziyaret etti. Esnafların sorunlarını dinleyen Başkan Gürkan, “Esnaflarımızın ticaretini geliştirmenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız” dedi.

12 Ocak 2018 Cuma 12:05
BAŞKAN GÜRKAN, MİNİBÜSÇÜLERİ ZİYARET ETTİ

  Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Ömer Nakir ve bazı Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte Boztepe Caddesi üzerinde bulunan Malatya minibüs durakları alanında bulunan esnafları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Burada konuşan Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, esnafların her daim yanında olan Başkan Gürkan’a teşekkür etti. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, esnafların ticaretini geliştirmenin gayreti ve çabası içerisinde olacaklarını belirterek, “Belediye olarak neler yapabiliriz, esnafımızın işlerini kolaylaştırma anlamında, onların ticaretini geliştirme anlamında onun gayreti ve çaba içerisinde olacağız. Malatya’nın en büyük sorunu sevgi ve muhabbet problemidir” diyerek, sorunları elbirliği ile çözeceklerini kaydetti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahBATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN

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