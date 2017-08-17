Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz haftalarda kendisini ziyaret eden MHP İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı’ya iadeyi ziyarette bulunarak bir süre görüştü.

YÖNETİME BAŞARILAR DİLEDİ

Burada konuşan Başkan Gürkan, siyasi partilerin önemine dikkat çekerek, “Sayın İl Başkanımız tabi il başkanlığına seçildikten hemen akabinde bizleri ziyaret etmişlerdi. Biz de iade-i ziyaret anlamında bugün kendilerini il teşkilatında ziyaret ettik. Tabi biz siyasi partilere demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi de hakikaten Türk siyasi tarihinde ve partiler nezdinde önemli bir yeri olan ve Türkiye kamuoyunda da hakikaten şimdiye kadar yapmış olduğu politik tavırları ile olsun, siyasi arenadaki tavırları ile olsun, gerçekten de milli duruşu ile devletin yanında olması, devlette istikrarı ve istikbali hep gözetmesi noktasında çok güzel politika izlemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu politikasının hakikaten takdir ettiğimizi ifade ediyoruz. Tabi netice itibariyle bizim ortak paydamız Malatya'dır. Malatya'nın geleceği açısından elimizden gelen gayreti ve çabayı hep birlikte göstereceğiz. İnşallah Malatya tarihinde hak ettiği mazisine layık istikbale hazırlanma noktasında bütün siyasi partilerimizde olduğu gibi Milliyetçi Hareket Parti’mize de bu konuda yakın çalışma içerisinde olacağımızı, onların görüş ve önerileri bizim yol haritamız açısından, yön pusulamız açısından ve hizmet akışı açısından da önemli olduğunu belirtmek istiyorum” diyerek, MHP İl Başkanı Kalı ve yönetimine başarılar diledi.

MALATYA’YA DEĞER KAZANDIRDI

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı ise, “Başkanımın nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Selahattin Başkanım Malatya için bir değer. Kendisi kişiliği ile duruşu ile başarılı çalışmasıyla ve Malatya'ya katkılarından dolayı her zaman takdir ettiğim bir başkan, bir kişiliktir. Ve hiçbir zaman duruşunu bozmadan taviz vermeden hareket etmiştir. Malatya'ya çok büyük değer kazandırmıştır. Bundan dolayı da ortak paydamız Malatya olduğu için teşekkür ediyorum. Bizler bir siyasi partiyiz ama ortak paydamız başkanımın dediği gibi Malatya'dır. Malatya için her konuda birlikteyiz. Ve bize düşen ne varsa başkanımızın yanındayız. Ve tekrardan nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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