Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya 12. İl Olağan Genel Kurulu’nda İl Başkanlığı’na seçilen Bülent Avşar ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

GÜVEN DUYULAN BİR SİYASİ PARTİMİZDİR

Burada konuşan Başkan Gürkan, siyasi partilerin demokrasi için önemine dikkat çekerek, “Siyasi partiler demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır. Milliyetçi Hareket Partisi de Türk siyasi hayatında önemli konumda olan bir siyasi partimizdir. Milli duruşuyla Türkiye’nin milli birlik ve beraberliği hususunda ve Türkiye’nin hem içerde hem de dışarıdaki duruşu itibariyle vatandaşımız nezdinde güven duyulan bir siyasi partimizdir. Bu siyasi partimizin kongresi sonucunda Bülent Avşar kardeşimiz Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığına seçilmiştir. Bu vesile ile ben Bülent Beyi hem kutlayıp, tebrik etmek, hem de görevinde başarılar dilemek için ziyaret ettim. Ben bu vesile ile Bülent Bey ve ekibine yeni seçilmeleri dolayısıyla kendilerini tebrik ediyorum” sözlerini kaydetti.

BAŞARILI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “5 Kasım’da yaptığımız İl Kongresinde delegelerimizin büyük teveccühü ile il başkanlığına seçilmiş bulunuyoruz. Çok kıymetli Selahattin Gürkan Başkanım bizleri ziyaret etmek için gelmişler. Bu ziyaret bizleri onurlandırmıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Selahattin Başkanımı çok yakinen tanıyorum. Çok başarılı çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Malatya’da yaptığı hizmetlerin diğer belediyelerde olmadığını biliyorum. Kendisinin en güzel şekilde yaptığı hizmetler ile Türkiye’de ilk sıralarda Belediyecilik yaptığını görüyoruz. Yaptığı hayırlı hizmetlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanında olduğumu ve yanında olacağımızı bildiriyorum. Kendisine bundan sonraki yapacağı hizmetlerde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ