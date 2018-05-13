Başkan Gürkan'dan Anneler Günü mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İnsanlığın hoşgörü, fedakarlık ve dayanışma duygularını güçlendirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde, sevginin, sabrın ve merhametin kaynağı olan annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Anne sevgisi, sevgilerin en güzelidir. Anne, bağlılığın fedakarlığın, cömertliğin, karşılık beklemeden vermenin ve sevmenin sembolüdür. Bizim inanç anlayışımıza göre, annelik dünyanın en yüce, en kutsal vazifelerinden biri; anneler ise iyiliği en çok hak eden varlıklardır. Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet, annelerin ayakların altındadır' diyerek, anneliğin ne kadar kutsal ne kadar mübarek olduğunu ifade etmiştir. Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenemez. Bu bakımdan, bu anlamlı günü vesile bilerek annelerimizi mutlu etmek, onların yüreklerini sevgiyle doyurmak, onlara layık olmak için daha fazla çaba göstermek en önemli görevimiz olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta evlatlarını vatan toprağı için feda eden şehit annelerimiz olmak üzere, sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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