Battalgazi Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla 15 Temmuz Millet Meydanı’nda iftar çadırı açtı. Vatandaşlar iftarlarını Battalgazi Belediyesi İftar Çadırı’nda açarken, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da vatandaşlara iftar yemeği dağıttı.



2 BİN 500 KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ

Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Gürkan, Ramazan ayının İslam alemine, insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, “Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan’ın içinde bulunduğumuz coğrafyadaki acı tablonun biterek, huzurlu bir coğrafya olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan’ın, milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ramazanlar, Malatya’da farklı bir şekilde idrak edilir. Hükümet meydanımızda hayırsever işadamlarımızın, hayırsever insanlarımızın katkıları ile her gün yaklaşık 2 bin 500 kişiye iftar yemeği veriliyor. İftar çadırımızda her gün 3 muhtarımız, bir belediye meclis üyemiz, sivil toplum örgütümüzün temsilcileri, kanaat önderlerimiz vatandaşlarımızla bir araya gelerek, güzel bir birliktelik oluşturuyor” dedi.



MÜFTÜ ÇİMEN, RAMAZAN AYINI ANLATTI

İftar programına katılan İl Müftüsü Ümit Çimen, Ramazan ayının önemi ile ilgili bilgiler verdi. Müftü Çimen, Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu belirterek, Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler konusunda bilgiler sundu. Akşam ezanının okunması ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Müftüsü Ümit Çimen, vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.



‘BATTALGAZİ’DE RAMAZAN BİR BAŞKA GÜZEL’

Öte yandan Battalgazi Belediyesi tarafından 15 Temmuz Millet Meydanı’nda ‘Battalgazi’de Ramazan Bir Başka Güzel’ adlı programda ise çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklerin ilk gününde çocuklara yönelik orta oyunlar sahnelendi. Programda son olarak İlahi Sanatçısı Emrah Güneş sahne alarak, birbirinden güzel ilahileri seslendirdi.

HABER MERKEZİ