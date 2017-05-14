Başkan Selahattin Gürkan, annelerin dünyanın en fedakar insanları olduğunu belirterek, "Anne kimi zaman sevgi, kimi zaman merhamet, kimi zaman sabır ve en önemlisi de en zor zamanda fedakar bir insandır. Dünyanın en kutsal insanları olan annelerimiz, aynı zamanda bir öğretmendir. Karşılıksız tek sevgi anne sevgisidir. ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ Hadisi Şerifi, inancımızın annelere vermiş olduğu değeri ortaya koymaktadır. İnancımız ve bizler için değerli olan annelerimiz için elbette bizlere düşen sorumluluklarımız bulunmaktadır. Aileyi aile yapan, ailenin en önemli bireyi olan annelerimize en başta saygıyı, hürmeti eksik etmemeliyiz. Annelerimizin bizlere duyduğu sevgiye layık birer evlat almanın gerekliliklerini yerine getirmeliyiz. Onları bir gün değil, onların bizlere her gün sunmuş olduğu sevgiye, merhamete, sabra ve fedakarlığa layık olabilmek için bizlerde her gün onlara layık bir evlat olabilmenin sorumluluğu içinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Gününü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İHA