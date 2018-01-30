BAŞKAN GÜRKAN'A ZİYARET

Başkan Gürkan, “Bizim belediye olarak prensibimiz ve olmazsa olmazımız katılımcı belediyecilik anlayışıdır” dedi.

Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergün Kılıç, beraberinde yönetim kuru üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergün Kılıç, Battalgazi belediyesi Hizmet Binası’nın hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Sayın başkanım bu güzel hizmet binasını Malatya’mıza, Battalgazi’mize kazandırdığınız için emeğinize sağlık. Hakikaten görsel, mimari ve Malatya’mızın tanıtımı anlamında gerçekten güzel bir tasarımı var. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Bir çok konuda öncülük ettiğiniz projelerinizi her zaman takip ediyoruz. Malatya kamuoyu da bizimle hemfikir. Özellikle sosyal ve kültürel projeleri takdirle karşılıyoruz. İspendere’deki çalışmalarınız sanıyorum üç etap halinde oluşacak. Hakikaten Malatyalılar adına Ortak Değer Malatya Derneği ve yönetimi adına elinize, emeğinize sağlık diyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.



“Malatya bizim ortak paydamız”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ortak Değer Malatya Derneği’nin başkanı ve yönetim kurulunu burada görmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Tabi ki Malatya bizim ortak paydamız. Platform olarak da güzel bir isim seçilmiş. Bizim belediye olarak prensibimiz ve olmazsa olmazımız katılımcı belediyecilik anlayışıdır. Bunun temeli de sivil toplum örgütleri olsun, derneklerimiz olsun, sendikalarımız olsun, meslek kuruluşlarımız olsun, kanaat ve yerel önderlerimiz olsun, onların görüş ve önerileri bizim için hep anlamlı olmuştur, yol haritamızın ve yön pusulamızın oluşmasında önemli katkılar sağlamıştır. Bugün bu hizmetler Battalgazi’mize ihdas edilmiş ve Battalgazi halkının hizmetine sunulmuşsa burada sosyal taraflar diye tarif ettiğimiz sivil toplum örgütlerinin de çok büyük katkı ve emekleri olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum”



Mimari yapı konusuna da değinen Gürkan sözlerini şöyle tamamladı:

“ Bu anlamda binanın mimari yapısına gerek Selçuklu Medeniyeti, gerek Osmanlı Medeniyeti olsun, gerekse çağdaş mimarinin ortak mecz edildiği bir yapı formatında olmasına gayret ettik. Binamızın kendisine has özellikleri var. Çok kısa zamanda 14 ay gibi kısa bir zamanda yapılmış olması, kendi enerjisini üreten, çatısındaki güneş panelleriyle kendisine yetecek enerjiyi üreten, ayrıca akıllı bina diye tabir ettiğimiz her şeyi elektronik bilgi sistemi içinde kontrol edilebilen bir bina olması, diğer taraftan yeşil bina diye tabir ettiğimiz yağmur sularının toplanıp ihtiyaç duyulduğunda sulama amacıyla kullanılması bu anlamda da kendi örneğinde ilk ve tek bir binadır. Bu binamızında Malatya’mıza, Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com