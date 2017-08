Başkan Evren, yaptığı yazılı açıklamada, “Bilindiği üzere, 15 Temmuz hain darbe girişimi can ve mal kayıplarımız yanında ekonomimizi de olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim 15 Temmuz'dan sonra olumsuz piyasa şartlar nedeniyle esnaf ve sanatkârlarımızın bir kısmı kooperatiflerimizde kullanmış olduğu kredileri takibe düşmüştür. Esnaf ve sanatkârlarımızın bu sıkıntılarını Gümrük ve Ticaret Bakanlığına üst kuruluşumuz olan TESKOMB’a esnaflarımızın zor durumda olduğunu her zaman raporlar halinde sunduk. TESKOMB her zaman oldu gibi bu sıkıntılı günlerinde de esnaf ve sanatkârımızın bu sesine kulak vererek 8 Ağustos 2017 tarihinde bir genelge yayınlayarak kooperatif takibine düşmüş olan esnaflarımızın kredilerini yeniden yapılandırmaya gitmiştir” diyerek şunları kaydetti:

GECİKME FAZİZİ ALINMAYACAK

“Bu düzenlemeye göre; 31 Temmuz 2017 tarihinden önce kooperatif takibine intikal eden ortakların 29 Eylül 2017 tarihine kadar kooperatife yazılı olarak başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları halinde; borcun anapara tutarı peşin olarak ödendiği takdirde herhangi bir gecikme faizi alınmayacaktır.

Borç 12 taksit halinde ödenirse yıllık yüzde 8 faiz, 24 taksitte ödenirse yıllık yüzde 12 faiz eklenerek sabit eşit taksitler halinde ödeme imkânı sağlanıp herhangi bir gecikme faizi uygulanmayacaktır.

15 Temmuz Şehit ve Gazilerimiz ile 1 ve 2'nci derece yakınlarına, anapara tutarlarına hiçbir faiz hesabı yapılmadan 48 aya kadar taksitlendirme yapılacaktır.

2016 yılında yapılan düzenleme kapsamında borcu yapılandırılan ve şartları ihlal ederek yapılandırılması bozulmuş olanların talepte bulunmaları halinde borçları yeniden yapılandırılacaktır.

Taksitlendirme yapılan alacaklarda iki taksit üst üste ödenmediği takdirde yapılandırma işlemi iptal edilecektir.

Bu yapılandırma kooperatiflerin aleyhine olsa da, esnaf ve sanatkârlarımızın lehine olması bizleri mutlu etmiştir. Umarım bu yapılandırmaya takibe düşmüş olan tüm esnaf ve sanatkarlarımız kooperatifimize başvurarak faydalanmalarını bekliyoruz.”

