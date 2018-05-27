Başkan Eser ihtiyaç sahipleriyle buluştu

Darende Belediyesi tarafından belediyeye ait sosyal tesiste düzenlenen iftar programına kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi aileler katıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Süleyman Eser, Ramazanın gelmesiyle ilçede huzurun ve manevi havanın hakim olduğunu söyledi.

Ramazanın bereket ayı olduğunu aktaran Başkan Eser, "Bu bereketli ayda ihtiyaç sahibi aileleri ve kimsesiz yaşlı insanları unutmamak, soframızı onlarla paylaşmak, ramazanın güzelliğini birlikte yaşamak istedik. Ramazan bizim dinimizin en önemli aylarından biridir” diye konuştu.

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