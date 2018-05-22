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Başkan Eser'den iftar

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verdi.

Başkan Eser'den iftar

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verdi.

22 Mayıs 2018 Salı 16:12
Başkan Eser'den iftar

Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine AK Parti ilçe teşkilatı yöneticileri, AK Parti kadın ve gençlik kolları yöneticileri, muhtarlar ve belediye meclis üyeleri katıldı. 
İftarda bir konuşma yapan Başkan Eser, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, Ramazan ayının huzur ve maneviyat ayı olduğunu söyledi.
24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Eser, açıklanan milletvekili adayı listelerinin hayırlı olmasını diledi. 

Eser, “Ne kadar şükür etsek azdır komşu ülkelerin durumları ortada, açlar, perişanlar, yakınlarından ayrılmışlar, çocuklarından ayrılmışlar, sefil haldeler. Biz bu mübarek günde birlik ve beraberlik içindeyiz ve beraberliğimizi koruyoruz. Beraber iftar ediyoruz . Rabbimize şükür ve hamd ediyoruz ki birliğimizin, beraberliğimizin sayesinde buradayız burada olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDarendeSüleyman EserIftar
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